Aumenta entre los deportistas la demanda de suplementos sin lactosa y sin gluten por las altas temperaturas

MURCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

En periodos prolongados de calor, como el que se lleva viviendo en las últimas semanas en toda la geografía nacional, muchos deportistas adaptan no solo sus rutinas de entrenamiento, sino también su alimentación y suplementación.

Así, durante la época estival la demanda de productos más ligeros y fáciles de digerir aumenta de manera significativa, especialmente en lo que respecta a proteínas y creatinas adaptadas a intolerancias o sensibilidades.

Según datos recientes de búsquedas online, términos como proteína sin lactosa o creatina sin gluten han experimentado un notable crecimiento en el interés de los consumidores, reflejando una tendencia cada vez más extendida en el sector del fitness y la nutrición deportiva.

INTOLERANCIAS Y VERANO: UNA COMBINACIÓN QUE PREOCUPA A LOS DEPORTISTAS

Y es que, el aumento significativo de las temperaturas, como el que estamos viviendo en los últimos días, puede acentuar problemas digestivos en aquellas personas que son sensibles a la lactosa o al gluten. Esto hace que durante la temporada estival se busquen alternativas más suaves que permitan mantener la energía y la recuperación muscular sin efectos secundarios.

"Cada vez más deportistas buscan opciones como la proteína sin lactosa (https://nutriactivity.com/proteinas-sin-lactosa), porque permite mantener el ritmo de los entrenamientos incluso en los meses más calurosos sin molestias digestivas", explica Adrián Hernández, especialista en nutrición deportiva en Nutriactivity.

Otro de los factores que impulsan esta tendencia es el acceso a la información. Los consumidores comparan productos, consultan etiquetas y se interesan por fórmulas adaptadas a diferentes estilos de vida. La búsqueda de suplementos más naturales, sin aditivos innecesarios y que respeten la salud digestiva, es una de las prioridades actuales.

UN MERCADO EN EXPANSIÓN

El segmento de la nutrición deportiva libre de alérgenos o ingredientes problemáticos no deja de crecer. Los expertos coinciden en que la tendencia se mantendrá al alza en los próximos años, no solo en verano, sino como parte de un cambio general hacia hábitos más saludables y personalizados.

"Estamos viendo cómo tanto profesionales como aficionados al deporte integran productos como la creatina sin gluten en sus rutinas, porque les aportan energía y recuperación sin los inconvenientes de otros suplementos tradicionales", añade Hernández.