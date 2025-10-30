Aumentan en 300.000 euros las subvenciones para prevenir y combatir la violencia contra la mujer

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha aumentado este año en casi 300.000 euros las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para actuaciones dirigidas a prevenir y combatir la violencia contra la mujer.

La convocatoria de estas ayudas, que ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), ha pasado de los 341.000 euros de 2024 a los 637.000 euros de este año.

El Consejo de Gobierno ha analizado este jueves esta línea de ayudas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que está financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El principal objetivo de esta iniciativa es que las entidades ofrezcan proyectos que apoyen a las víctimas y ayuden a erradicar esta violencia.

Concretamente, serán candidatos a esta financiación aquellos proyectos desarrollados en tres líneas de actuación: la sensibilización y concienciación (con una dotación de 150.000 euros); la prevención (partida de 50.000 euros), y finalmente la asistencia, acompañamiento y recuperación (437.000 euros).

En la línea de sensibilización y concienciación se enmarcarán aquellas actividades destinadas a visibilizar, a nivel regional, las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

Por su parte, el eje de prevención comprenderá la elaboración de materiales didácticos, aplicaciones para móviles y otras herramientas dirigidas a prevenir esta violencia y promocionar valores como la igualdad.

En cuanto a la línea de asistencia, acompañamiento y recuperación, se incluirán aquellos proyectos de ayuda, protección e inserción sociolaboral ofrecidos a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, así como a víctimas de violencia sexual de trata y de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Se prestará especial atención a colectivos de víctimas más vulnerables, como mayores, mujeres con discapacidad o drogodependientes.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro cuyos estatutos recojan entre sus fines la sensibilización, formación, prevención, apoyo, recuperación, acompañamiento o reinserción sociolaboral de mujeres en situación de vulnerabilidad y/o víctimas de cualquier tipo de violencia contra la mujer.

El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, mediante presentación en la sede electrónica de la Comunidad.