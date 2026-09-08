Los autónomos extranjeros sostienen el 83,8% del crecimiento del RETA en la Región de Murcia desde 2022

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MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores extranjeros han sostenido casi el 84% del crecimiento del trabajo autónomo en la Región de Murcia durante los últimos cuatro años, según un informe publicado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Entre los meses de julio de 2022 y 2026, la comunidad sumó 2.667 afiliados netos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) hasta alcanzar un total de 105.835 cotizantes, de los que 2.234 corresponden a profesionales de origen extranjero.

La afiliación de extranjeros al RETA aumentó un 23% en el cuatrienio analizado, al pasar de 9.700 a 11.934 trabajadores, mientras que el número de autónomos de nacionalidad española registró una variación del 0,5% (433 afiliados más, de 93.468 a 93.901).

Con este incremento, el peso de los emprendedores extranjeros sobre el total de la afiliación autonómica ha elevado su cuota del 9,4% al 11,3%, concentrando su actividad en sectores estratégicos como el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios de proximidad.

Ante estos datos, la organización de autónomos UPTA ha urgido a incorporar esta dinámica demográfica a las políticas públicas regionales mediante la aceleración de mecanismos de relevo generacional para evitar el cierre de pequeños negocios por jubilación.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha destacado que este colectivo "no viene a sustituir actividad económica, sino a crearla y a darle continuidad", por lo que ha reclamado simplificar los trámites administrativos, facilitar el acceso a la financiación y desarrollar programas específicos que conecten a nuevos emprendedores con establecimientos viables abocados al cierre.