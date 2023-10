Junta de Gobierno aprueba que el Ayuntamiento se persone en el proceso judicial por el incendio de las discotecas

MURCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la personación del Consistorio en las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia en relación al incendio de las discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas del pasado 1 de octubre, en el que perdieron la vida 13 personas.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa, tras dar cuenta de los acuerdos de la Junta, la portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, que ha explicado que "se trata de un acuerdo que responde a ese compromiso del alcalde José Ballesta de esclarecer los hechos, conocer qué ocurrió y depurar todas las responsabilidades en las que hayan podido incurrir las sociedades mercantiles que gestionaban la discoteca del incendio en Atalayas".

A su juicio, al personarse el Consistorio en este procedimiento, que se encuentra bajo secreto de sumario, "podrá conocer todas las actuaciones que se han realizado e iniciar todas las acciones que estime oportunas o necesarias, en defensa siempre del interés público e incluyendo pues las responsabilidades que proceda a las sociedades mercantiles que pudieron incumplir la legalidad".

Rebeca Pérez ha defendido que desde el Ayuntamiento "se ha actuado desde el primer momento con contundencia, mostrándonos colaboradores necesarios también con la justicia".

Y es que, recuerda, "en apenas unas horas, desde que el alcalde conoció el expediente, lo puso en conocimiento del juez instructor y se dio debida cuenta a toda la sociedad sobre lo ocurrido". "Se hará dentro de ese equilibrio que tenemos que buscar entre esa investigación que tiene un secreto de sumario y la transparencia con la que queremos atender a toda la sociedad", indica.

Preguntada sobre qué opina que algunos familiares de las víctimas no quieran que el Consistorio se persone por entender que tendría "perjuicios", la portavoz ha señalado que será algo que deberá determinar la juez y la decisión de personarse corresponde a los servicios jurídicos.

También ha dejado claro que la campaña de inspección para cerrar los locales sobre los que pesa una orden de cierre de actividad o no tiene los papeles en regla, ha asegurado que "no ha parado ni un solo día; se están cursando visitas periódicas".

Y sobre el hecho de que la discoteca Golden haya anunciado una fiesta, Rebeca Pérez ha dejado claro que "si no tiene los papeles en regla no podrá realizar el evento" y a día de hoy "no los tiene y no podrá realizar esa fiesta".

