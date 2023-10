Podemos pide personarse como acusación popular en causa del incendio de Atalayas

Registra en la Asamblea Regional una iniciativa para impulsar una Comisión que investigue los hechos, que deberá ser aprobada por la Mesa



MURCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción para personarse como acusación popular en la causa que se instruye por 13 homicidios imprudentes por los incendios ocurridos en la madrugada del pasado domingo en varias discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas de la capital murciana.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez Serna, que ha explicado que la razón de personarse es porque "no nos creemos las explicaciones del Ayuntamiento de Murcia", y se niegan a que el Consistorio "sea juez y parte" en este proceso judicial.

Y es que, denuncia, "no se trata de un accidente, sino de una negligencia grave y no entendemos como dos locales han operado con normalidad" cuando pesaba una orden de cierre de los mismos, incluso administrativamente no existía La Fonda Milagros, solo Teatre S.L.

Por su parte, la diputada regional de la formación morada, María Marín, ha explicado que "además de la vía judicial", desde Podemos trabajan "para que se depuren todas las responsabilidades políticas por esta tragedia".

Por ello, Marín registró este martes en la Asamblea Regional una solicitud para impulsar una Comisión especial de investigación en la que se pide "que comparezcan en los próximos seis meses los técnicos municipales, los responsables políticos y los empresarios".

No obstante, ha explicado que dicha Comisión deberá ser aprobada por la Mesa de la Asamblea, integrada por diputados de PP y PSOE únicamente, y luego se deberá ordenar en Junta de Portavoces. A su juicio, si la Mesa no aprueba dicha Comisión "el Gobierno regional y el resto de partidos tendrá que dar explicaciones".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))