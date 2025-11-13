El aval joven ya ha permitido comprar una vivienda a 717 menores de 35 años y se ampliará "pronto", según el consejero

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento, Jorge García, ha afirmado este jueves en la Asamblea Regional que el programa del aval joven ya ha permitido que 717 menores de 35 años hayan podido adquirir su primera vivienda y ha avanzado que la línea, actualmente dotada con 16,25 millones, se ampliará "pronto" ante el "éxito y la elevada demanda".

García ha defendido que esta medida ha permitido superar la barrera del 20% de entrada exigida por la banca y ha sostenido que su agilidad y ausencia de costes explican que la Región haya tenido que redotarla.

El titular de Fomento ha asegurado que el aval joven "ha colocado a la Región a la cabeza en soluciones reales" y ha criticado que el programa estatal equivalente "solo ha gestionado el 8%" de sus fondos. También ha reprochado a PSOE y Vox que hayan tumbado el decreto de Vivienda Asequible, que, según ha dicho, habría facilitado nuevos desarrollos para jóvenes y familias.

En este mismo bloque, el socialista Miguel Ángel Ortega ha acusado al Gobierno regional de haber rechazado la parte proporcional,226 millones, de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda anunciados por el Gobierno central.

Ortega ha sostenido que con esa cantidad se habrían podido construir "casi 2.000 viviendas asequibles" y ha denunciado que la Región "no ha construido una sola vivienda pública en ocho años".

En ese sentido, el consejero ha replicado que en la Conferencia de Presidentes "no se ha votado ningún plan", ha acusado al Gobierno central de querer imponer políticas financiadas con dinero autonómico y ha afirmado que el Ministerio de Vivienda "solo ha ejecutado un tercio" de su propio presupuesto.

RETRASOS EN EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

La diputada del PSOE María Soledad Sánchez ha reprochado al Gobierno regional haber retrasado hasta 2027 la ampliación del cribado de cáncer de mama a las mujeres de 45 a 74 años, pese a haberla anunciado para 2025. Sánchez ha leído testimonios de médicos que han alertado de problemas en las derivaciones a la sanidad privada y ha denunciado casos de pruebas "incompletas", demoras y diagnósticos fallidos que han generado "ansiedad y confusión" en pacientes.

El consejero Juan José Pedreño ha respondido acusando a la diputada de "mentir" y ha defendido que el programa "ha funcionado bien". Ha explicado que la ampliación deriva de una recomendación europea, que Murcia ha sido la primera en asumirla y que el retraso se debe a incidencias surgidas tras la retirada de la Asociación Contra el Cáncer. Pedreño ha pedido "no aprovecharse del dolor ajeno" y ha recordado que el programa realiza más de 153.000 mamografías al año.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha interrogado al Gobierno sobre la situación de la clínica Virgen de la Caridad, donde falleció Sara Gómez en 2021. Marín ha asegurado que el centro "carecía de la licencia U-47" para cirugía estética y ha denunciado que, pese a ello, "ha seguido operando" y que otras mujeres hayan sufrido secuelas en 2024. Ha calificado de "premio por la mala praxis" la concesión de la licencia U-47 en agosto de 2024.

En este sentido, el consejero ha respondido que la clínica "sí tiene licencia U-46" para cirugía plástica y reparadora, y que la U-47 se ha concedido tras un cambio normativo estatal. Ha defendido que la Consejería ha duplicado las inspecciones, ha implantado el Plan de Inspección 2024 y está elaborando un decreto para regular la medicina estética, garantizando requisitos de seguridad y equipamiento. Ha recordado que el caso está judicializado.

FALTA DE DOCENTES

Por otro lado, la diputada de Vox María José Ruiz ha asegurado que el curso de Formación Profesional "ha comenzado sin el profesorado necesario", citando la falta de más de 120 docentes en septiembre, listas de interinos agotadas y centros que han recurrido a personal no especializado.

Vox ha acusado a la Consejería de "improvisación" y de trasladar el peso a los directores de los centros. El consejero Víctor Marín ha replicado que el 96% de la plantilla estaba adjudicada el 15 de septiembre y ha señalado que la escasez de titulados en especialidades técnicas afecta a toda España.

Ha defendido los procedimientos extraordinarios de contratación, "copiados por otras comunidades", y ha asegurado que el 14 de octubre "se ha completado toda la plantilla". Ha reivindicado la mayor oferta pública de plazas de la historia de la Región.

En materia de dependencia, la diputada de Vox Virginia Martínez ha denunciado que la Región mantiene 16.348 personas en lista de espera para dependencia y ha acusado al Ejecutivo de desviar 10 millones de euros destinados a mayores y personas con discapacidad hacia centros de menores migrantes.

Ha afirmado que "cuatro ancianos mueren al día esperando ayudas". La consejera Conchita Ruiz ha negado esas acusaciones y ha asegurado que la Región ha destinado 243 millones de fondos propios al sistema. Ha señalado que las solicitudes han crecido un 11% en un año, hasta las 75.000, y ha reivindicado que la lista de espera "se ha reducido un 11%". También ha recordado que el Gobierno central adeuda "77 millones anuales" para cumplir con su obligación del 50% de financiación.

EXPEDIENTES DE AUTOCONSUMO SIN RESOLVER

El socialista Alfonso Martínez ha acusado al Gobierno regional de mantener "miles de expedientes sin resolver" de las ayudas al autoconsumo, asegurando que familias llevan más de cuatro años esperando y que la Consejería no publica datos transparentes sobre solicitudes y pagos.

Ha afirmado que los 53,8 millones enviados por el Estado "están en otro cajón". La consejera Conchita Ruiz ha replicado que la Región "ha sido de las más eficientes", con un 86% de concesiones definitivas y 46 millones comprometidos. Ha asegurado que el Ministerio exige "hasta 20 documentos por expediente", lo que ha generado retrasos, y ha destacado que el 84% de las ayudas justificadas ya se ha abonado en 2025. Ha anunciado que Murcia lidera una petición para simplificar el sistema estatal.

MÁS FONDOS PARA LA PAC

El diputado del PP Jesús Cano ha advertido de que la futura Política Agraria Común podría sufrir recortes del 22% en términos nominales y ha exigido que Bruselas reconozca la singularidad de la agricultura murciana. Ha pedido una PAC que reduzca burocracia, garantice el relevo generacional y refuerce la soberanía alimentaria.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha respaldado estas reivindicaciones y ha recordado que las 17 comunidades han presentado una posición común defendiendo mantener los dos pilares de la PAC y aumentar su financiación. Ha subrayado que la Región ha tenido que aportar 18,6 millones propios para complementar líneas insuficientes y ha asegurado que "sin presupuesto suficiente no habrá relevo generacional".

Durante la sesión, también se ha abordado el retraso del PORN de Cabo Cope y Calnegre. El Grupo Mixto ha exigido conocer qué documentos están ya redactados. Ha anunciado que solicitará una visita a la Dirección General de Medio Ambiente para comprobar el estado del expediente.

Por su parte, la consejera Conchita Ruiz, ha asegurado que el borrador ha avanzado con la memoria descriptiva, justificativa, económica y los anexos ya elaborados. Ha indicado que el plan se coordina con la planificación integral de la costa occidental y ha señalado que el consejero Vázquez está dispuesto a recibir al diputado.