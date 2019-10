Miras asegura que la muerte de peces en el Mar Menor "no se debe a ningún tipo de vertido" y que la zona se recupera

Actualizado 16/10/2019 10:29:52 CET

Advierte que si se aplican ya las soluciones es recuperable pero en caso contrario "el Mar Menor derivará en una situación quizás irreversible"

Los análisis realizados en aguas del Mar Menor después del episodio ocurrido este fin de semana ponen de manifiesto que la muerte de peces "no se debe a ningún tipo de vertido", según ha informado este miércoles el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, que tiene ya los resultados previos, que se publicarán a lo largo del día de hoy.

López Miras, en una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, asegura, no obstante, que esto "no quiere decir que la situación del Mar Menor no fuera crítica y que si durante 60 años no hubiera recibido las presiones que ha recibido, esos 60 hm3 de agua dulce que han entrado no hubieran afectado de esa manera, no hubieran dado lugar al desencadenante que vimos este fin de semana".

El problema de esta laguna, "una joya única en toda Europa", es que desde los años 60 "lleva asumiendo unas presiones de parte de múltiples factores que cada vez podrá asumir menos, cuya resistencia cada vez es peor y está degenerando en una situación crítica para el Mar Menor", ha expuesto.

Pero, ha continuado, "si empezamos a buscar responsables perdemos tiempo en aplicar las soluciones, dado que si se aplican ya, el Mar Menor, según los científicos, es recuperable y veremos de una manera pronta sus signos de mejoría, pero si no se aplican ya el Mar Menor derivará cada vez en una situación peor y quizás irreversible".

Según el presidente murciano, como consecuencia de la gota fría ocurrida en septiembre este fin de semana llegaron al Mar Menor 60 hm3 de agua dulce, "una cantidad que nunca antes había entrado a la laguna, lo que ha provocado una capa superficial de agua dulce, la capa inferior más próxima al lecho marino fuera la capa de agua salada con oxígeno y los organismos que había en el fondo del mar han consumido ese oxígeno y fruto de esas corrientes marinas han empujado a una esquina del Mar Menor a San Pedro del Pinatar todo ese agua sin oxígeno, sentenciando de muerte a todas las especies que había en esa esquina".

