El Ayuntamiento de Cartagena acoge la exposición 'This is Pop' con obras de Warhol, Bansky y Murakami

Exposición 'This Is Pop' en el Palacio Consistorial de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Palacio Consistorial de Cartagena se estrena como espacio museístico para grandes exposiciones con 'This is Pop', una muestra que repasa la evolución de este movimiento artístico, desde sus inicios, a comienzos de los años 50 a la actualidad. "Tenemos trabajos de Andy Warhol, que es el mayor exponente del Pop Art, del misterioso Banksy, Yayoi Kusama, Murakami, Okuda o el español Ricardo Cavolo que ha sido autor, por ejemplo, en Cartagena, del cartel de La Mar de Músicas de la edición de 2021", ha asegurado la alcaldesa Noelia Arroyo.

La regidora ha inaugurado la muestra, que permanecerá abierta con entrada gratuita hasta el próximo 3 de febrero, y que supone "una gran oportunidad de acercarnos a una forma de expresión artística que sentimos muy cerca y natural porque habla el lenguaje de la publicidad y de los medios de comunicación. Es una oportunidad de disfrutarla y también de comprobar que esa aparente sencillez técnicas y mensajes que pueden parecer sencillos, pero no son simples" ha explicado Arroyo.

Por su parte, Antonella Montinaro, comisaria de la muestra, ha asegurado que "esta ciudad siempre nos ha acogido con una programación de gran calidad y compromiso hacia las políticas culturales". En el caso de esta exposición, que se puede visitar en el Palacio Consistorial, "se trata de una muestra didáctica, pensada para la difusión. Las 60 obras de 28 artistas expuestas están divididas en bloques temáticos, organizados de manera cronológica, desde el inicio del pop art a finales de los años 50 hasta llegar a los reflejos del pop más actual". Montinaro ha explicado que "en ella se puede ver cómo se ha reflejado la tendencia pop en España, y cómo este arte está ligado a la música, estando presente en las portadas de discos de música, como The Beatles, que se pueden ver en Cartagena".

La exposición es completada por una sección dedicada a la música pop con unas carátulas de discos y una zona de proyecciones audiovisuales. Los artistas incluidos en esta exposición son: Peter Blake, Edoardo Paolozzi, Allen Jones, Peter Phillips, Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Damien Hirst, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., Shepard Fairey (Obey), Kaws, D*Face, Boamistura, Okuda, Dulk, Ricardo Cavoloo y Banksy.

"SALTO DE CALIDAD EN EXPOSICIONES"

'This is Pop' "es la primera de una nueva forma más continua y sistemática de traer grandes exposiciones de calidad, en la que haya una combinación de artistas locales nacionales e internacionales" ha explicado la alcaldesa. Noelia Arroyo también ha anunciado que "el Área de Cultura tiene una nueva estructura centrada en dar un salto de calidad también en materia de artes plásticas y cuenta con una partida propia para exposiciones que empieza con 60.000 euros, pero esperamos que crezca que los próximos años".

En el marco de este nuevo sistema se van a especializar "todos nuestros centros expositivos. La sala Domus del Pórtico, antigua Muralla Bizantina, va a estar dedicada a fotografía. El Palacio Consistorial estará reservado para grandes exposiciones como la que hoy presentamos, y la sala Dora Catarineu y los espacios del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy servirán para mostrar exposiciones de artistas locales y jóvenes creadores ", ha añadido.

THIS IS POP! 50 AÑOS DE ARTE, MÚSICA Y CULTURA POP

En esta exposición se presenta un análisis comparado de las producciones de una selección de artistas que llevan trabajando el lenguaje pop desde sus orígenes en los años '50 del siglo XX hasta nuestros días, con un guiño especial hacia la música.

El arte POP apareció en Gran Bretaña a mediados de la década de los 50 y en los Estados Unidos a finales de esa misma década. Tanto en las artes plásticas como en la música, este movimiento artístico tuvo mucho que ver con la cultura de posguerra y con los medios más populares, especialmente la televisión y el cine: los artistas desafiaban la tradición, asumiendo que podían utilizar elementos visuales de la cultura popular y convertirlos en Arte.

Es ampliamente reconocido que el Pop Art coincidió con el fenómeno de la música pop de la década de los 60 y que estaba muy asociado con la moda y la imagen liberal del Londres de esa época, lo mismo pasaba con la sociedad americana y sus transformaciones culturales. El más famoso artista americano, Andy Warhol, tenía un especial interés por las estrellas de cine y esa pasión se reflejó en su obra cuando empezó a crear retratos de Marilyn Monroe tras su muerte, en 1962.

La técnica más utilizada por los artistas pop fue la serigrafía, procedimiento destinado especialmente para la producción masiva. Mediante la creación de pinturas o esculturas de objetos populares o estrellas de los medios de comunicación, el movimiento pop tuvo como objetivo difuminar los límites entre el arte "alto" y la cultura popular "baja", defendiendo el concepto de que no hay jerarquía de la cultura y que el arte puede tomar prestado de cualquier fuente.

Igualmente, si algo caracteriza el arte urbano del siglo XXI es su heterogeneidad. Las intenciones de sus autores son muy diversas, no todos manejan el lenguaje de la subversión y la ironía, no todos tratan de incitar en el público reflexiones sociales ni políticas, pero sí que buscan llamar nuestra atención, al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de arte.