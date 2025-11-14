El Ayuntamiento de Cartagena adopta medidas preventivas en parques y jardines frente a la gripe aviar

Se ha procedido a la retirada y confinamiento de los patos de la fuente del Parque Torres y los gansos del Huerto de las Bolas

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de los Servicios de Sanidad y Parques y Jardines, ha comenzado a implementar medidas preventivas para hacer frente a la gripe aviar y evitar la propagación de nuevos focos de esta enfermedad vírica, que afecta principalmente a las aves de corral y a las aves acuáticas silvestres.

Como parte de estas medidas, se está llevando a cabo la retirada y el confinamiento de las aves ornamentales de los parques y jardines del municipio. Entre las especies afectadas se encuentran los patos de la fuente del Parque Torres y los gansos del Huerto de las Bolas.

Esta actuación responde a las directrices del Servicio de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, que ha instado a los ayuntamientos de las zonas de especial riesgo, como Cartagena, a implementar estas medidas de prevención, según informaron fuentes municipales en un comunicado.