El Ayuntamiento de Cartagena asegura más de tres millones para cuatro proyectos del Plan de Barrios 2026-2027 - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La aprobación por la Comunidad Autónoma del nuevo Plan de Barrios y Diputaciones 2026-2027 permitirá financiar cuatro proyectos municipales en Cartagena que supondrán una inversión conjunta superior a los tres millones de euros, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Las actuaciones contemplan un nuevo cuartel de la Policía Local en La Aljorra, un nuevo consultorio en Alumbres y nuevos equipamientos vecinales en el Polígono Santa Ana y la barriada de San Ginés.

Arroyo ha destacado que la aprobación del plan permite asegurar la financiación de proyectos en los que el Ayuntamiento ya trabaja y que se encuentran en distintas fases de redacción o tramitación.

"Son actuaciones que responden a necesidades concretas de los vecinos y que ahora cuentan con un marco económico que nos permite avanzar en su ejecución", ha señalado.

La actuación de mayor cuantía será el nuevo cuartel de la Policía Local de La Aljorra, con un presupuesto de 1,25 millones de euros. Las nuevas dependencias se ubicarán en el antiguo colegio y contarán con más de 700 metros cuadrados. El proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción y permitirá incrementar la presencia policial en La Aljorra y la zona norte del municipio, además de albergar el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC).

El plan contempla también un nuevo consultorio en Alumbres, con una inversión prevista de 671.000 euros. El proyecto se encuentra pendiente de los últimos informes técnicos para continuar su tramitación y permitirá contar con unas instalaciones más amplias y accesibles que las actuales.

En el Polígono Santa Ana está prevista la construcción de un nuevo local social, con un presupuesto de 700.000 euros, destinado a asociaciones y actividades vecinales.

Por su parte, en la barriada de San Ginés se llevará a cabo la ampliación y reforma del actual local social, con una inversión superior a 421.000 euros. El proyecto, que se está redactando de acuerdo con la Asociación de Vecinos, permitirá ampliar la superficie de los aproximadamente 320 metros cuadrados actuales a 609, además de renovar las instalaciones y reorganizar los espacios destinados a actividades vecinales.

El Ayuntamiento ha incluido además como actuación de reserva una segunda fase en Los Dolores para habilitar un aula de estudio, una vez finalizada la intervención destinada a la Policía Local. Este proyecto, ya redactado, cuenta con un presupuesto de 350.000 euros y está pendiente de concretar su financiación dentro de la programación de 2027.

La financiación de las cuatro actuaciones principales combinará las aportaciones del Plan de Barrios de la Comunidad Autónoma con recursos municipales. En el caso del nuevo cuartel de La Aljorra, la inversión se completará además con fondos del Plan de Seguridad regional.