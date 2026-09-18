El Ayuntamiento de Cartagena atribuye la crisis de los autobuses a un conflicto entre empresa y trabajadores

Parada de autobús en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, ha asegurado que la situación planteada en el servicio de transporte público se corresponde con un conflicto laboral entre la empresa concesionaria y sus trabajadores y no a una deuda del Ayuntamiento de Cartagena.

Los trabajadores han convocado una huelga para el día 22 de septiembre y movilizaciones durante la próxima semana ya que están pendientes del cobro de días de descanso no disfrutados entre enero y abril.

Ortega ha explicado que la empresa concesionaria, Tucarsa, operada por Alsa, ha presentado una reclamación de aproximadamente 500.000 euros por el coste de la incorporación de 11 trabajadores adicionales necesarios para cubrir los turnos de libranza derivados de los acuerdos alcanzados con los trabajadores en el convenio colectivo, han informado desde el Consistorio.

"Lo que existe es una reclamación de la empresa que están analizando los servicios técnicos municipales y para la que se está preparando el correspondiente expediente administrativo", ha explicado Ortega.

El concejal ha apuntado que las obligaciones laborales y el pago de los trabajadores corresponden a la empresa, mientras que el Ayuntamiento está estudiando la reclamación económica presentada por la concesionaria para determinar, mediante el procedimiento administrativo correspondiente, si ese coste adicional debe ser reconocido dentro del contrato.

En este sentido, Ortega ha señalado que los informes técnicos municipales apuntan al reconocimiento de este gasto adicional y que los servicios municipales están trabajando para resolver el expediente en los próximos días.

El concejal ha subrayado además que el Ayuntamiento de Cartagena no mantiene deudas con la empresa concesionaria y que las certificaciones correspondientes al servicio "se abonan conforme se presentan y siguiendo los procedimientos y plazos habituales de la administración municipal".

"Los trabajadores del transporte público de Cartagena son magníficos profesionales y están haciendo un esfuerzo importante porque el número de usuarios se ha incrementado mucho en los últimos años", ha destacado Ortega.

2,3 MILLONES MÁS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Ortega ha indicado que el Ayuntamiento de Cartagena ha incrementado de forma significativa su aportación al transporte público en los últimos años.

"En 2022 el Ayuntamiento pagaba unos 7 millones de euros por el transporte público y en 2026 estamos destinando 2,3 millones más", ha señalado.

Este incremento del gasto se suma a las actuaciones de modernización de la flota y a los trabajos que se están desarrollando para incorporar nuevas prestaciones al servicio. Entre ellas se encuentra la implantación del pago con tarjeta en toda la red, un sistema que requiere adaptar los equipos de los autobuses y desarrollar una solución que permita gestionar las diferentes tarifas y bonos existentes en Cartagena sin ralentizar el acceso de los usuarios.

Ortega ha indicado que ya se ha realizado una experiencia de pago con tarjeta en una línea de La Manga y que el Ayuntamiento trabaja con la empresa para estudiar su extensión al conjunto de la red.