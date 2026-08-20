El Ayuntamiento de Cartagena inicia la consulta pública de la nueva ordenanza de Protección contra Incendios

Cartagena inicia la consulta pública de la nueva ordenanza de Protección contra Incendios - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado el trámite de consulta pública de la nueva Ordenanza de Protección contra Incendios, centrada principalmente en las edificaciones, con el objetivo de recabar las observaciones y aportaciones de la ciudadanía y de las entidades que puedan verse afectadas.

El documento permanecerá expuesto durante los próximos dos meses en la web municipal, periodo durante el que podrán formularse las propuestas que se consideren oportunas para completar la futura regulación, según ha informado el Ayuntamiento.

La ordenanza contempla medidas en materia de protección frente a incendios, seguridad de los edificios, intervención de los servicios de emergencia y prevención.

La elaboración de la nueva norma responde también, según el Consistorio, a la necesidad de complementar la normativa estatal vigente mediante el desarrollo de determinados aspectos, así como de incrementar la seguridad jurídica para ciudadanos, profesionales y servicios municipales.

La ordenanza permitirá además, según el Ayuntamiento, adaptar la regulación a las características específicas del municipio y a la experiencia acumulada por los servicios de Bomberos y Protección Civil de Cartagena.

Durante el periodo de consulta pública, tanto particulares como entidades podrán trasladar sus observaciones y propuestas al documento antes de que continúe su tramitación para su aprobación.