El Ayuntamiento de Cartagena reclama a Puente recuperar la conexión ferroviaria con Madrid "con urgencia"

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CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El concejal de Empresa y Empleo de Cartagena, Álvaro Valdés, ha trasladado este jueves al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la reclamación de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, para recuperar "con urgencia" la conexión ferroviaria directa de la ciudad con el centro de la península.

Valdés ha trasladado esta reivindicación durante el acto de entrega de los premios de movilidad celebrado en el Ministerio, en el que el Ayuntamiento de Cartagena ha recibido por segundo año consecutivo un reconocimiento por sus políticas municipales de movilidad, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La alcaldesa encargó al concejal que trasladara públicamente la reivindicación ferroviaria de la ciudad y le entregase en mano una carta con estas demandas, después del silencio del ministro a escritos enviados previamente por Arroyo.

El concejal ha recordado ante Puente que la conexión ferroviaria directa de Cartagena con Madrid por Albacete permanece interrumpida desde febrero de 2022 y ha trasladado la situación actual de la ciudad. "Hace cuatro años, Cartagena esperaba entrar en la red de Alta Velocidad. Hoy, cuatro años después, solo esperamos tener una línea de tren", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que "una ciudad industrial, portuaria, turística y con más de 220.000 habitantes necesita estar conectada por ferrocarril en condiciones equiparables a las del resto de grandes ciudades españolas".

El concejal ha agradecido también el reconocimiento recibido por el Ayuntamiento y ha señalado que "para Cartagena tiene un valor especial. Es el segundo año consecutivo en el que nuestro Ayuntamiento recibe un reconocimiento nacional por sus políticas de movilidad".

"Por eso, recibimos este premio con gratitud y también con la esperanza de que el próximo reconocimiento que podamos celebrar en materia de movilidad sea otro: que Cartagena haya recuperado por fin su conexión ferroviaria", ha añadido.

"Cartagena quiere avanzar en movilidad sostenible. Lo estamos haciendo y estos dos premios nos animan a continuar. Ahora necesitamos que el tren también avance hasta Cartagena", ha concluido.