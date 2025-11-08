El Ayuntamiento inicia la sensorización del entorno de Verónicas para mejorar la accesibilidad y el confort urbano

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado esta semana la sensorización del entorno del Mercado de Verónicas, en el marco del proyecto europeo ACCESS - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado esta semana la sensorización del entorno del Mercado de Verónicas, en el marco del proyecto europeo ACCESS, una iniciativa que tiene como objetivo transformar espacios públicos históricos en entornos más accesibles, sostenibles e inteligentes.

En esta primera fase, el Ayuntamiento ha incorporado medidores específicos de consumo eléctrico en el sistema de climatización, ubicados en dos cuadros eléctricos del mercado, con el fin de evaluar el impacto energético del edificio y plantear mejoras en eficiencia y sostenibilidad.

"Murcia está construyendo un modelo urbano más sostenible, humano e innovador. Queremos que la ciudad se adapte a las necesidades reales de las personas, y este proyecto es un paso más en esa dirección", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

También se han instalado diez sensores ambientales distribuidos en diferentes puntos del entorno y el interior del mercado, que permitirán monitorizar en tiempo real temperatura, humedad, concentración de partículas PM 2.5, compuestos orgánicos volátiles (COV) y niveles de ruido e iluminación, a cargo de la empresa VOLTIVA, socia local del proyecto europeo.

En los próximos días se llevará a cabo la instalación de 20 sensores adicionales para analizar la afluencia y los movimientos de personas en el espacio público, en colaboración con el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM). Este análisis permitirá crear mapas dinámicos de uso ciudadano, ofreciendo información clave para una reorganización del entorno orientada al confort y la experiencia del usuario.

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "conocer la sensorización de Verónicas es un paso clave para hacer compatible la tradición histórica del mercado con la innovación, ya que conocer cómo se comporta el espacio y cómo lo utilizan sus usuarios permitirá reforzar su papel como punto de encuentro comercial y cultural".

El proyecto ACCESS, financiado por la Comisión Europea, se está desarrollando en cuatro ciudades de Europa: Murcia, Florencia (Italia), Bari (Italia) y Gabrovo (Bulgaria). El objetivo de este proyecto es convertir espacios históricos del municipio en lugares más accesibles y eficientes energéticamente, y sus acciones convergen con la rehabilitación integral del Mercado de Verónicas, incluida en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que cuenta con una inversión de 3,7 millones de euros.

Ambas iniciativas forman parte de la estrategia municipal para avanzar hacia una ciudad más accesible, sostenible y conectada con los principios de la Nueva Bauhaus Europea.