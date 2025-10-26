El Ayuntamiento lleva a Europa la restauración del Meandro del Vivillo como ejemplo de recuperación de hábitat natural

El Ayuntamiento de Murcia ha participado en una nueva reunión del proyecto europeo JUSTGREEN, celebrada en Burgas (Bulgaria), donde ha presentado la restauración fluvial del meandro del Vivillo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha participado en una nueva reunión del proyecto europeo JUSTGREEN, celebrada en Burgas (Bulgaria), donde ha presentado la restauración fluvial del meandro del Vivillo, integrada en la estrategia Murcia Río, como ejemplo de transformación urbana sostenible y de éxito en la recuperación de espacios naturales dentro del entorno urbano.

El proyecto JUSTGREEN, enmarcado en el programa InterregEurope 2021-2027, impulsa la cooperación entre ciudades europeas para promover modelos de desarrollo urbano más sostenibles, mejorando las políticas públicas locales vinculadas a la renaturalización urbana, la equidad territorial y la gestión del agua.

"Murcia está demostrando que el desarrollo urbano y la sostenibilidad pueden avanzar de la mano. El meandro del Vivillo simboliza una nueva forma de hacer ciudad: abierta, participativa y comprometida con la mejora del entorno y la calidad de vida de la ciudadanía", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Durante el encuentro, Murcia compartió su experiencia con los socios europeos, poniendo en valor una actuación que permite recuperar hábitats naturales, mejorar la conectividad ecológica y crear nuevos espacios de encuentro ciudadano en torno al río Segura, integrando la naturaleza en la vida de los murcianos.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Urbanismo y Transición Ecológica, Antonio Navarro, ha destacado que "El meandro del Vivillo es una actuación estratégica dentro de Murcia Río y un paso decisivo en la renaturalización del Segura. Es un proyecto que combina sostenibilidad, innovación y regeneración urbana, consolidando a Murcia como referente en planificación verde".

El proyecto JUSTGREEN tiene como objetivo mejorar las políticas públicas locales de renaturalización y equidad territorial, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje entre administraciones en torno a las soluciones basadas en la naturaleza.

José Guillén, responsable de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, ha manifestado la relevancia de este proyecto para el municipio: "Murcia ha sido pionera en la integración de infraestructuras verdes en su planeamiento urbano. La cooperación internacional en el marco de JustGreen nos permitirá seguir avanzando hacia una ciudad más resiliente y sostenible".

Junto a Murcia, también participan en la iniciativa socios como son los ayuntamientos de Róterdam (Holanda), Gante (Bélgica), Katowice (Polonia), Bugas (Bulgaria) y Tallinn (Estonia), así como el Fondo de Desarrollo Regional Attica y la Universidad Erasmus de Róterdam.

Cabe destacar que la restauración del Meandro del Vivillo ha sido cofinanciada por la Fundación Biodiversidad a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco de la estrategia Murcia Río, y constituye un ejemplo de innovación ambiental aplicada a la planificación urbana.