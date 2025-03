El Ayuntamiento de Lorca refuerza los dispositivos de Emergencias y Protección Civil en puntos estratégicos

LORCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, ha anunciado que el Consistorio "mantiene activado, desde el pasado sábado, el Plan INUNLOR en fase de preemergencia y ha dispuesto distintos recursos del servicio Emergencias y Protección Civil de Lorca en puntos estratégicos del municipio". En concreto, con personal en la base norte de Zarcilla de Ramos, con dos efectivos y dos todoterreno; en la base sur en Puntas de Calnegre, con otros dos efectivos y dos vehículos más, además de todo equipo de la base del Centro Integral de Emergencias y Seguridad de Lorca".

Según los servicios municipales, dentro de las afecciones destacan los cortes al tráfico en: carretera Malvaloca, entre Camino Catanga y Camino Poncemar, Camino Vera con camino La Torre y Camino Vera con Camino El Saladar y la Carretera de Áviles a Bullas, a su paso por el río Mula. Por el momento, no se han producido otros incidentes reseñables más allá de un saneamiento de fachada en el casco histórico, pequeños derrumbes o corrimiento de tierra en carreteras de la periferia del municipio y algún vehículo atascado por el agua en la rambla de La Garganta, todos ellos solucionados.

Martínez ha señalado que desde el Ayuntamiento siguen "pendientes de la evolución meteorológica para seguir informando" y están pendientes por si se les requiere para intervenir si fuera necesario".

"En estos momentos está activo todo el dispositivo para atender eventualidades que se puedan producir en el municipio ante la alerta de nivel amarillo por lluvias establecida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que prevé, en su último aviso, hasta 80 mm en 12 horas, en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con finalización de la alerta a las 6.00 horas del mañana 6 de marzo", ha finalizado.

CONSEJOS PARA LA POBLACIÓN

Desde el Consistorio hacen hincapié en algunos consejos de precaución para evitar riesgos para las personas, como no cruzar por ramblas por cuyo cauce esté discurriendo agua, limitar al mínimo indispensable los desplazamientos en vehículos, retirar de fachadas y ventanas aquellos objetos que pudieran precipitarse al vacío a causa de la lluvia, prestar atención a posibles corrimientos de tierra, socavones o sumideros.

Entre las medidas de prevención, se encuentran: retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar periódicamente tejados, alcantarillas y bajadas de aguas; no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada, y procurar circular, preferentemente, por carreteras principales y autopistas. Dentro del vehículo, no se debe aparcar en lugares que puedan inundarse y, si el agua empieza a subir de nivel en la carretera y está por encima del eje de las ruedas, si no se puede abrir la puerta, salir por las ventanillas.

Además, han recordado que ante cualquier eventualidad se debe avisar rápidamente al teléfono único de emergencias 112 y seguir las indicaciones, tanto del Servicio de Emergencias como del Ayuntamiento de Lorca, a través de la web www.lorca.es, redes sociales y mupis de la ciudad, y ha pedido que se mantengan informados, a través de los medios de comunicación y canales oficiales, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación.