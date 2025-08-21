El Ayuntamiento de Murcia acomete una inspección técnica integral de la lámpara centenaria del Salón de Plenos

Lámpara del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, que data de 1925 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia acomete una inspección técnica integral de la lámpara monumental que luce en el Salón de Plenos desde 1925, con el fin de garantizar su correcta conservación, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha supervisado este jueves los trabajos, que incluyen la revisión y supervisión de cada una de sus piezas de sujeción, cristales y engarces.

Pérez ha destacado que durante una semana se va a trabajar en todos los elementos del salón a cargo de diferentes profesionales, supervisados por una restauradora, incluyendo la lámpara que lleva 100 años presidiendo la estancia.

"Coincidiendo con el centenario, se llevan a cabo estos trabajos que permitirán documentar el número total de cristales y cadenas de cuentas, su disposición por anillos y tiras, y el estado de cada engarce o elemento de sujeción, evaluando si estos requieren de un reajuste, refuerzo o sustitución", ha matizado la vicealcaldesa.

Esto supondrá la creación de un censo detallado de cada una de sus piezas, incluyendo el recuento y documentación de todos los cristales, cadenas de cuentas y colgantes decorativos con plano fotográfico de referencia.

Fruto de esta inspección se realizará un informe técnico con recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de revisiones que permitirá programar y acometer actuaciones de conservación preventiva en los próximos años.

Además de la inspección de sujeciones, se realizará una limpieza fina de la superficie vítrea y metálica de la lámpara, para lo que se empleará agua osmotizada y jabón neutro sin perfumes ni tensioactivos agresivos, aplicados de forma controlada y con secado inmediato.

El uso de agua osmotizada --purificada por ósmosis inversa-- evita la deposición de cal y sales minerales, no deja velos ni cercos sobre el vidrio, minimiza el riesgo de corrosión en elementos metálicos y respeta dorados, pátinas y acabados originales.

Estas actuaciones, ejecutadas por un equipo especializado en conservación y montaje de luminarias históricas, se realizan en el mes de agosto aprovechando la reducción de la actividad institucional, lo que permite trabajar en altura con seguridad y sin interferir en la agenda municipal.

CERCA DE 10.000 CRISTALES

La lámpara tiene tipología canastilla por la cúpula invertida que forman sus hileras de cristales, cuyo número, según los expertos, podría oscilar entre los 8.000 y 9.000. Para ello se ha tenido en cuenta que cada tira vertical posee entre 30 y 40 cuentas o prismas, existiendo entre 200 y 250 en la parte media e inferior, mientras que la canastilla o el faldón inferior podría contar con entre 5.000 y 6.000 piezas.

La lámpara, realizada en bronce y cristal, está compuesta de canopia superior, fuste central, corona, cadenas de cuentas y colgantes, engarces, armazón metálico intermedio colgantes en forma de lágrima o almendra canastilla inferior y bola o piña.

Además de la limpieza en la lámpara principal de la estancia también se ha procedido a realizar trabajos extraordinarios de mantenimiento en todo el Salón de Plenos, incluidas las dos pajareras abiertas al público para su asistencia a los plenos municipales, las cortinas y las lámparas y apliques de luz de la sala.

Asimismo, se ha procedido a pulir, acristalar y limpiar todo el suelo, no solo de la zona del Salón de Plenos, sino también de la Sala Corregidores, así como de la entrada al edificio de la Glorieta de España.

RIQUEZA PATRIMONIAL DEL SALÓN DE PLENOS

La lámpara se integra en un conjunto de elementos singulares del Salón de Plenos, en el que destacan también las vidrieras policromadas de la casa Maumejean, que reproducen las Cántigas del Rey Alfonso X El Sabio, La Virgen de la Arrixaca y la Virgen de la Fuensanta, así como el escudo de Murcia.

Otros importantes elementos son el zócalo y las pilastras del salón, que son de mármol rojo y las molduras, basas y capiteles en pan de oro, y la claraboya central, de la que pende la lámpara. En la ventana central y bajo la vidriera de la patrona de Murcia se encuentra una capilla creada con vidrieras.

Además, este lugar contiene dos importantes enseñas históricas de los siglos XVIII y XIX. La primera de ellas es el conocido como Pendón Real, de 1789, elaborado por el artesano bordador Tomás Marqués de Fruísa en damasco de seda y algodón y bordado en oro, plata y seda. Se realizó para conmemorar la coronación de Carlos IV.

Este emblema era portado por el Alférez Mayor del Reino y representaba al Rey en proclamaciones reales y actos solemnísimos. El Pendón Real es un privilegio concedido a la ciudad en 1266 por Alfonso X el Sabio y confirmado por Felipe II.

La otra enseña es la coronela de 1808, realizada en tejido de seda bordado en hilo de seda, que cuenta con un escudo central de Fernando VII y cuatro escudos de la ciudad de Murcia en los ángulos, siendo portada en la Guerra de la Independencia por el Batallón nº 10 de Reserva de la Provincia de Murcia.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS

Para acometer la intervención se ha instalado un andamio de tres módulos con plataformas de trabajo protegidas mediante barandillas perimetrales, rodapiés y suelos antideslizantes, que permitirá a los especialistas acceder con seguridad a toda la estructura sin alterar el funcionamiento ordinario del edificio.

El área de trabajo se ha acotado, protegido el pavimento y el mobiliario y se han dispuesto recorridos seguros para el personal técnico.