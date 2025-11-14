Ayuntamiento Murcia aprueba la adjudicación del nuevo contrato del servicio de Respiro Familiar

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud de Murcia, Pilar Torres, junto con los ediles Miguel Ángel Noguera y Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado aprobado la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de Respiro Familiar en domicilios del municipio de Murcia a favor de la mercantil Ángel Jiménez Rodríguez, tras la aprobación previa en Mesa de Contratación, que tuvo lugar el pasado 29 de octubre.

Con el visto bueno a esta adjudicación, el Ayuntamiento de Murcia garantiza la continuidad de este servicio por dos años, prorrogables por otros dos ejercicios más y con un presupuestos de 287.000 euros para cada anualidad, con un valor estimado en más de un millón de euros en todo el periodo, según ha precisado en rueda de prensa la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

Este servicio municipal, según Torres, "permite sustituirles y aliviarles en su labor de cuidado y atención permanente, lo que favorece su bienestar físico y emocional, a la vez que ofrece un servicio profesional de atención personal con un enfoque comunitario, preventivo y rehabilitador".

Impulsado por la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, tiene como destinatarias directas a las familias y personas cuidadoras que tienen a su cargo a personas con gran dependencia, con discapacidad y en situación de alta vulnerabilidad social.

En la actualidad, el Ayuntamiento atiende, a través de este servicio, a un centenar de familias, con un cómputo de más de 1.500 horas de prestación mensual, superando así las 18.000 horas de servicio anuales.

Este incremento económico ha permitido ampliar progresivamente la cobertura de familias atendidas, ante las buenas valoraciones que recibe el servicio por parte de los beneficiarios, con el ánimo de llegar a todos los murcianos que lo requieran.

En la actualidad, todos los casos que lo solicitan y reúnen los requisitos de acceso establecidos en la ordenanza municipal que lo regula, pueden ser atendidos, por lo que no existe lista de espera.

"Son ya más de 600 las familias que se han beneficiado de este servicio desde su puesta en marcha en el año 2002", ha valorado la edil, quien ha recordado que el Respiro Familiar es compatible y complementario a otros de carácter esencial que presta el Ayuntamiento de Murcia para el mantenimiento de las personas mayores, con discapacidad y/o dependencia en su entorno habitual de convivencia, como Ayuda a Domicilio, Comidas a Domicilio, Teleasistencia y Centros de Estancias Diurnas, ya que se concibe como un programa de apoyo a la unidad convivencial en el marco de las prestaciones del sistema de atención primaria de Servicios Sociales.

De hecho, ha recordado que "un 93% de las personas atendidas cuenta con otros servicios y/o prestaciones económicas de apoyo en el entorno, a través del sistema de atención a la dependencia y del sistema de atención primaria de Servicios Sociales".

Así, a través de esta prestación, los usuarios cuentan con un recurso especializado y de calidad que sirve de ayuda y soporte en el cuidado continuado que han de prestar.

Durante 16 horas distribuidas a lo largo de cada mes, se sustituye a cada familiar cuidador por un auxiliar cualificado de atención a domicilio que presta los cuidados personales y de acompañamiento que en cada caso son necesarios, con un plan de apoyo personalizado en continua adaptación y revisión.

Los pliegos de condiciones que rigen para el nuevo contrato adjudicado mantienen los estándares de calidad y cobertura alcanzados hasta la fecha en este servicio, de manera que permitirá continuar atendiendo a todas las personas que actualmente se encuentran en situación de alta y con el cómputo horario mensual que tienen asignado, establecido en un máximo de 16 horas mensuales.

Además, se podrán incorporar progresivamente nuevos casos al servicio y atender todos aquellos que presenten mayores niveles de vulnerabilidad social.

ACCIONES FORMATIVAS PARA CUIDADORES

El nuevo contrato contempla la realización anual de una serie de acciones formativas dirigidas tanto a las personas trabajadoras adscritas a la prestación del servicio como a las personas cuidadoras, así como acciones de apoyo de carácter grupal y comunitario, conforme a los requerimientos del pliego y que redundan en la calidad del servicio.

Se contempla la propuesta de formación en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a todas trabajadoras adscritas a la ejecución del servicio, como herramienta para la prevención y protección tanto trabajadores como de destinatarios; así como de formación específica en contenidos relacionados con mejoras en las destrezas y habilidades de atención personal, dirigida a todos los trabajadores adscritos a la prestación del servicio.

Incluye también acciones formativas concretas dirigidas a las personas cuidadoras, con contenidos teórico-prácticos relacionados con las tareas propias del cuidado, así como con su propia atención y bienestar; y actividades grupales y comunitarias, especialmente diseñadas y dirigidas a cuidadores, como elemento de soporte, orientación y apoyo en las tareas de cuidados.

Las horas destinadas a esta actividad se organizarán mediante encuentros grupales de autoayuda, incidiendo en las situaciones de mayor soledad y aislamiento social, a la vez que optimizando el uso del ocio y el tiempo libre.

"La ejecución de las actividades se llevará a cabo por la empresa adjudicataria bajo la valoración y supervisión del equipo técnico municipal, que trabajará en todo momento de forma coordinada con los técnicos de la empresa adjudicataria para garantizar los máximos niveles de calidad en este servicio municipal", indica.

Todas estas medidas tienen, además, un importante impacto de género teniendo en cuenta el perfil de las personas destinatarias del servicio y de la plantilla de personal que se adscribe al contrato.

El contrato contempla también condiciones especiales de ejecución, de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria, en materia de igualdad de género, de derechos de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y de acceso al mercado laboral de personas pertenecientes a sectores más vulnerables.

Se mantienen así cláusulas sociales y laborales, tal y como se viene realizando en los contratos públicos que se promueven desde el Área de Servicios Sociales.