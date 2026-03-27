Ayuntamiento Murcia aprueba las bases para 30 plazas de agentes de movilidad y 50 de Policía Local

Archivo - Operativo de Policía Local - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde a la aprobación de las bases para 30 plazas de agentes de movilidad, creando así este nuevo cuerpo que prestará servicio en zonas de especial afluencia, y 50 de Policía Local; una ampliación de plantilla dirigida a "reforzar la seguridad, movilidad y emergencias".

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa de la Junta de Gobierno la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio murciano, Rebeca Pérez, que ha explicado que los 50 puestos de Policía Local "son plazas de acceso libre, de las que 20 corresponden a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 y 30 a la OEP de 2025".

La oferta de plazas de agentes de movilidad será por promoción interna y está recogida en la OEP de 2024, y supondrá la creación de un nuevo cuerpo que prestará servicio en zonas de especial afluencia, como entornos escolares, contribuyendo "a dotar de fluidez y seguridad al tráfico de Murcia, actuando en el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, así como en la vigilancia de los estacionamientos públicos y las intersecciones viales".

Las bases y el desarrollo definitivo de los procesos selectivos ya recibieron el visto bueno en la Mesa negociadora y, tras su aprobación en Junta de Gobierno, la convocatoria se publicará próximamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Las personas interesadas en presentar sus solicitudes para optar a las plazas convocadas para agente de movilidad deberán hacerlo en el plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BORM.

En el caso de los agentes de Policía Local, tras la publicación en el BORM, se remitirá la convocatoria al Boletín Oficial del Estado, que publicará un extracto de la misma. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 20 días hábiles en los que los interesados podrán formalizar sus solicitudes para ser admitidos en el proceso selectivo.

Para ambas convocatorias, el Ayuntamiento de Murcia habilitará el correspondiente procedimiento en la Sede Electrónica, que incluirá toda la información sobre el proceso y la presentación telemática.

Esta actualización de la plantilla permitirá aumentar el número de efectivos disponibles y mejorar la calidad de los servicios municipales en seguridad, movilidad y emergencias, "ofreciendo así una respuesta más eficaz y cercana a las necesidades de los vecinos de todos los barrios y pedanías del municipio", ha indicado la concejal.

El refuerzo de policías locales y agentes de movilidad se enmarca en la estrategia municipal para mejorar la seguridad y la gestión de la movilidad en todo el municipio, que combina la convocatoria de nuevas plazas, procesos de estabilización y mejora permanente de la formación interna.

Así, a estas nuevas plazas se suman los 22 los nuevos conductores de bomberos que tomaron posesión en febrero y 45 nuevos bomberos que tomaron posesión en noviembre.

Al hilo, ha recordado que en febrero del año pasado también se incorporaron 25 nuevos cabos, suboficiales y sargentos al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y, el pasado mes de julio, hacían lo propio 57 efectivos de Policía Local.

En total, ha manifestado, el Ayuntamiento de Murcia ha incorporado a más de 850 nuevos efectivos a las diferentes categorías de los cuerpos de bomberos y Policía Local, incluidos en las Ofertas de Empleo Público de los últimos 10 años, en el periodo comprendido entre 2015 y 2025.

PROCESOS SELECTIVOS

Ambas convocatorias contarán con sendos procesos selectivos. En el caso de los agentes de Policía Local, será por oposición por el turno libre.

La fase de oposición constará de un examen tipo test de 100 preguntas; una serie de pruebas de aptitud física; un tercer ejercicio, compuesto por pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad en entrevista; así como la resolución de dos supuestos prácticos en el último ejercicio de esta fase. En todos los casos, será necesario obtener la calificación de apto para pasar al siguiente ejercicio.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal, una vez superado el preceptivo reconocimiento médico y comprobado el cumplimiento de requisitos recogidos en la convocatoria, serán nombrados funcionarios en prácticas para la realización del curso selectivo de formación Teórico- Práctico, impartido por la Academia del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, que será de obligado cumplimiento y eliminatorio.

En cuanto a los agentes de movilidad, su proceso selectivo incluirá una fase de concurso, en la que se valorarán méritos hasta 40 puntos, y una fase de oposición, compuesta por un examen tipo test de 50 preguntas; un ejercicio compuesto por pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad en entrevista; y una serie de pruebas de aptitud física.

Con la suma de la puntuación individualizada obtenida en la fase de oposición y méritos se procederá a determinar la calificación de las personas aspirantes y su orden de prelación.

Los aspirantes que obtengan mayor puntuación deberán superar un Curso Selectivo de Formación Teórico-Práctico, que será también impartido en la Academia del Cuerpo de Policía Local de Murcia, y serán nombrados funcionarios en prácticas.