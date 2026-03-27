Ayuntamiento Murcia celebra la apertura del Arco Noroeste pero reclama la tercera vía en la A-7 y la Ronda Oeste

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MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación de Murcia, José Francisco Muñoz, ha celebrado y valorado positivamente la apertura del Arco Noroeste de Murcia, inaugurada el pasado lunes por el ministro Óscar Puente.

No obstante, ha recalcado la necesidad ahora del "desarrollo de la tercera vía en la A-7 y de la Ronda Oeste", una reclamación ya histórica del Consistorio y que se hace necesaria, ha dicho, para "descongestionar" no solo el tráfico, "sino también el nivel de emisiones con el que cuenta la ciudad de Murcia".

Así lo ha manifestado el concejal al ser preguntado en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, donde ha dejado claro que la apertura del Arco Noroeste "supone una descarga de un importante número de vehículos al paso por la vía principal de la A-7 y en el entorno más directo de la ciudad".

Por ello, considera que el desarrollo de esta infraestructura es "positiva", pero ha resaltado la necesidad de seguir en el empeño por el desarrollo de más medidas para conseguir descargar de tráfico el nudo de Espinardo y que "deje de ser el punto de confluencia del mayor número de vehículos prácticamente de España".

Además de que eso "tenga una mejora en la fluidez del tráfico, no solo en la vía circundante de la ciudad, sino también luego en la afección que tiene de visitantes para la ciudad de Murcia".