El Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja firman un convenio para reforzar la protección ciudadana en actos públicos

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja han suscrito un convenio para reforzar la prevención, promoción y protección de la salud en situaciones de emergencia y actividades de riesgo previsible durante actos públicos, deportivos y festejos.

Este acuerdo permitirá desarrollar planes conjuntos de actuación, formación y sensibilización, así como programas de reducción de riesgos que mejoren la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, el convenio, suscrito por la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y la presidenta local de Cruz Roja, Carmen Chinchilla, recoge que el Ayuntamiento aportará la planificación, coordinación y evaluación de los proyectos, además de integrar las buenas prácticas en la Red Española de Ciudades Saludables.

Por su parte, Cruz Roja se encargará de ejecutar las actuaciones, aportar su experiencia en materia de prevención y protección de la salubridad e incorporar las iniciativas en la Red Nacional de la organización humanitaria.

"Con este acuerdo damos un paso más en nuestro compromiso de garantizar espacios más seguros y saludables en nuestro municipio", ha destacado Torres. Así, ha subrayado, "la colaboración con Cruz Roja nos permite sumar recursos y experiencia para proteger la salud de los murcianos, especialmente en eventos con gran afluencia de público o en situaciones de emergencia".

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables por dos más, y no implica gasto económico directo para las partes. También establece la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por representantes de ambas instituciones, que se reunirá al menos dos veces al año para evaluar el cumplimiento de los objetivos, proponer actuaciones y elaborar una memoria anual.

Además, contempla la confidencialidad de la información compartida, el cumplimiento estricto de la normativa en materia de protección de datos y la obligación de reflejar de forma visible la colaboración institucional en todas las acciones de difusión y comunicación.

"Con esta alianza, Ayuntamiento y Cruz Roja reforzamos nuestro compromiso conjunto con la salud pública, la prevención de riesgos y la atención inmediata a la ciudadanía en situaciones de emergencia, garantizando entornos más seguros y saludables en los espacios de convivencia del municipio", ha concluido la edil.

El objeto principal de este acuerdo es la cobertura de riesgos previsibles en actos públicos, festejos y eventos deportivos en el municipio, así como el impulso de actividades de formación, sensibilización, divulgación sanitaria, educación para la salud y programas de reducción de daños, además de la promoción del voluntariado sanitario.

Algunos ejemplos de estas acciones son la participación en campañas del Servicio de salud de prevención y promoción de programas de prevención de consumo de alcohol en jóvenes; reparto de materiales de sensibilización y preventivos y colaboración en la sensibilización frente al uso incorrecto de antibióticos.

Entre las intervenciones más significativas en las que Cruz Roja ha desarrollado esta actividad preventiva en 2025 figuran la cabalgata del día de Reyes; actividades lúdico-festivas y deportivas en la calle; desfiles de Carnaval en pedanías; Semana Santa y Fiestas de Primavera, en las que el dispositivo que se despliega es mayor, por ser más numerosa la población asistente, y las jornadas del Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina, donde se ponen en marcha tres puestos sanitarios avanzados (hospitales de campaña).

Respecto a la Feria de Murcia, la intervención se realiza durante varias jornadas destacadas como la recepción de la Virgen, el pregón de Feria, los Huertos del Malecón, con refuerzos especiales en días de alta afluencia, el desfile de Moros y Cristianos y la romería de la Fuensanta, en la que se despliegan ambulancias SVB (Servicio Vital Básico) y SVA (Servicio Vital Avanzado), junto con un Puesto Sanitario Avanzado (PSA) compuesto por carpas climatizadas, médico, equipos de enfermero, TES y socorristas.