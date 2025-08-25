El Ayuntamiento de Murcia inicia los trabajos para diseñar el parque Torre Falcón de Joven Futura, en Espinardo

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trabajos previos para el diseño del futuro parque Torre Falcón de Joven Futura, en Espinardo, con el comienzo del levantamiento topográfico sobre una superficie de más de 40.000 metros cuadrados, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta actuación, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, responde a una de las principales demandas de la Junta Vecinal de Joven Futura y representa "un paso decisivo" hacia la creación de "un gran pulmón verde" en esta zona en expansión del municipio.

El levantamiento topográfico consiste en una técnica de medición que permite conocer con precisión la forma, dimensiones, desniveles y elementos del terreno. Se trata de un "paso fundamental" para diseñar cualquier obra de urbanización, ya que proporciona los datos necesarios para elaborar los planos que guiarán el diseño del parque.

En este caso, también servirá para planificar el estudio arqueológico, ya que podría haber en la zona restos de época tardorromana.

Los trabajos se desarrollan sobre la parcela situada entre las calles Huerto del Vinconde y Escritor Francisco Alemán Sainz, junto al complejo deportivo Sport Joven Futura. El ámbito de intervención, excluyendo zonas ya urbanizadas, alcanza los 40.089 metros cuadrados.

Tras el levantamiento topográfico, se ejecutará un estudio geotécnico que incluirá sondeos de hasta 10 metros para analizar la composición del subsuelo, con el fin de conocer la capacidad portante del terreno y detectar posibles interferencias que condicionen el diseño del parque.

Finalmente, se llevará a cabo una intervención arqueológica para garantizar que el desarrollo de la obra no afecta a restos históricos.

"Con este proyecto damos un paso firme para transformar una parcela sin uso en un gran parque metropolitano, que supondrá una mejora ambiental, paisajística y de calidad de vida para miles de vecinos de Espinardo", ha valorado concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, quien ha visitado la zona donde ya se acometen los trabajos topográficos junto a la presidenta de la Junta Municipal de Espinardo, Encarna Guillén, y Rosa María Pérez, representante de la Asociación Vecinal Joven Futura.

El edil también ha remarcado que "este tipo de actuaciones responden al modelo de ciudad verde y habitable que estamos promoviendo desde el Ayuntamiento, atendiendo a las demandas vecinales y revalorizando nuestros barrios".

El futuro gran pulmón verde de Joven Futura será uno de los jardines de mayor superficie del municipio y "un nuevo referente de espacio público sostenible y accesible en la zona norte de la ciudad", han añadido las mismas fuentes.