El Ayuntamiento de Murcia invertirá 100.000 euros en selvicultura preventiva en el Majal Blanco

El Ayuntamiento de Murcia invertirá 100.000 euros en selvicultura preventiva en el Majal Blanco
El Ayuntamiento de Murcia invertirá 100.000 euros en selvicultura preventiva en el Majal Blanco - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 14:01
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MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto de selvicultura preventiva de incendios en la interfaz urbano-forestal del Parque Forestal Municipal del Majal Blanco, cuya primera fase contará con una inversión de 100.000 euros y permitirá actuar sobre más de 22 hectáreas prioritarias próximas a zonas residenciales.

Los trabajos se desarrollarán principalmente en áreas próximas a la urbanización de Torreguil, en la pedanía de Sangonera la Verde, con el objetivo de reducir la cantidad de combustible vegetal e incrementar la prevención ante posibles incendios forestales en zonas de contacto entre el monte y áreas urbanizadas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La actuación contempla clareos, podas selectivas, desbroces y retirada de restos vegetales, que serán posteriormente astillados y triturados para evitar su acumulación en el monte.

También se realizarán trabajos de control del combustible en cauces y se crearán o reforzarán fajas auxiliares de protección en el entorno de viviendas y viales.

El proyecto contempla tres fases y una superficie total de actuación de 60 hectáreas en el Parque Forestal Municipal del Majal Blanco, que se abordarán progresivamente en función de las necesidades y prioridades de cada zona.

Además de las labores de prevención, el Ayuntamiento señala que los tratamientos forestales contribuirán a mejorar la salud y resiliencia de los ecosistemas, al reducir la densidad de vegetación y la competencia por el agua, la luz y los nutrientes, así como a proteger el suelo frente a la erosión y favorecer la biodiversidad.

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