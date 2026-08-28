El Ayuntamiento de Murcia invertirá 100.000 euros en selvicultura preventiva en el Majal Blanco - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto de selvicultura preventiva de incendios en la interfaz urbano-forestal del Parque Forestal Municipal del Majal Blanco, cuya primera fase contará con una inversión de 100.000 euros y permitirá actuar sobre más de 22 hectáreas prioritarias próximas a zonas residenciales.

Los trabajos se desarrollarán principalmente en áreas próximas a la urbanización de Torreguil, en la pedanía de Sangonera la Verde, con el objetivo de reducir la cantidad de combustible vegetal e incrementar la prevención ante posibles incendios forestales en zonas de contacto entre el monte y áreas urbanizadas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La actuación contempla clareos, podas selectivas, desbroces y retirada de restos vegetales, que serán posteriormente astillados y triturados para evitar su acumulación en el monte.

También se realizarán trabajos de control del combustible en cauces y se crearán o reforzarán fajas auxiliares de protección en el entorno de viviendas y viales.

El proyecto contempla tres fases y una superficie total de actuación de 60 hectáreas en el Parque Forestal Municipal del Majal Blanco, que se abordarán progresivamente en función de las necesidades y prioridades de cada zona.

Además de las labores de prevención, el Ayuntamiento señala que los tratamientos forestales contribuirán a mejorar la salud y resiliencia de los ecosistemas, al reducir la densidad de vegetación y la competencia por el agua, la luz y los nutrientes, así como a proteger el suelo frente a la erosión y favorecer la biodiversidad.