Ayuntamiento Murcia invierte más de un millón de euros en 62 motocicletas para la Policía Local

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Murcia, Fulgencio Perona, junto con los ediles José Francisco Muñoz y Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato para la adquisición de 23 motocicletas de carretera tipo escúter, todas ellas con su correspondiente kit de adaptación uniformada, destinadas a reforzar los medios de la Policía Local de Murcia. De forma que, según ha destacado edil del ramo, Fulgencio Perona, el Consistorio "invierte más de un millón de euros en 62 motocicletas para la Policía Local".

Estos vehículos se suman a otras 35 motos adquiridas mediante arrendamiento operativo con opción a compra por un importe máximo de 656.256 euros más el 21% de IVA, lo que supone un total de 794.069 euros. También se adquirieron cuatro motocicletas todoterreno BMW F750 GS, destinadas al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local por casi 60.000 euros.

Tras el análisis de las ofertas recibidas, el contrato de los últimos 23 vehículos ha sido adjudicado a la empresa Honda Motor Europe Limited, Sucursal en España, por un importe total de 184.485,07 euros, IVA incluido.

El acuerdo contempla un plazo máximo de ejecución de 90 días naturales a partir de la notificación de la adjudicación, periodo en el que se formalizará la entrega de las motocicletas Honda Forza 350 adaptadas para el servicio policial.

La recepción del suministro se realizará de manera conjunta para todas las unidades y será supervisada por la Intervención General del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

Con esta adquisición, el Ayuntamiento de Murcia refuerza la dotación de medios materiales de la Policía Local, mejorando la capacidad operativa y la seguridad en la prestación del servicio a la ciudadanía.