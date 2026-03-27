Ayuntamiento Murcia licita la redacción del proyecto para ampliar el tranvía hasta la estación de El Carmen

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MURCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha dado un paso "definitivo" para la llegada del tranvía a la estación intermodal de El Carmen con la licitación de los trabajos que permitirán culminar la redacción del proyecto el próximo mes de octubre. Un avance "clave" para la firma del convenio de ejecución entre las administraciones estatal, autonómica y municipal, definiendo una infraestructura esencial para vertebrar la movilidad de la ciudad.

Así lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que ha dado cuenta de esa licitación de la asistencia técnica por parte de Urbamusa de los últimos trabajos para culminar la redacción del proyecto de ampliación del tranvía hasta la estación intermodal del Carmen.

Esta ampliación contará con 2 kilómetros y 5 paradas y permitirá vertebrar la ciudad de norte a sur, además de reforzar la intermodalidad gracias a su conexión con la terminal carmelitana, donde convergerán tranvía, tranvibús, tren y autobús, convirtiéndose "en epicentro de la movilidad".

De esta forma, se dota de una conexión directa a los campus universitarios con el centro y la estación, al tiempo que se devuelve la centralidad al Barrio del Carmen.

Estos trabajos se enmarcan en el encargo hecho por el Consistorio a Urbamusa, quien contrata ahora esta asistencia técnica para los trabajos más especializados, lo que permitirá establecer todos los detalles, incluyendo el coste del mismo, fijado inicialmente en 93 millones de euros.

De esta forma, el estudio evaluará la viabilidad técnica, funcional, económica y ambiental, así como su impacto en el tráfico y en el conjunto del sistema de movilidad urbana, y deberá confirmar los detalles concretos del trazado, una vez que los estudios anteriores han confirmado que su paso por Gran Vía constituye la opción más idónea.

Estos trabajos incluirán estudios de demanda, modelización del tráfico, análisis coste-beneficio e integración urbana, con el objetivo de seleccionar la solución más eficiente y adecuada para la ciudad, permitiendo de esta forma culminar la redacción del proyecto que ya se encuentra avanzada.

Esto permitirá cumplir los plazos establecidos en los protocolos y suscribir los convenios de cofinanciación entre las tres administraciones que permitan licitar las obras y ejecutar la ampliación.

Este compromiso de las distintas administraciones se ve también reflejado en esta licitación, que incluye estudios para su ampliación a los municipios de Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera por encargo del Gobierno regional.

Preguntado sobre si finalmente pasará el tranvía por Gran Vía, el concejal ha apuntado que aunque "hay que conocer el resultado final de esos informes, todo apunta a que el paso prioritario sea ese", pero ha incidido en que el estudio "debe de valorar las distintas opciones".

PROLONGACIÓN HASTA LA ARRIXACA

De esta forma, la Comunidad Autónoma es la encargada de la extensión al Área Metropolitano, centrando el Ayuntamiento su actuación en la conexión estratégica con el Barrio del Carmen con el objetivo de una prolongación posterior hasta El Palmar y el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La llegada del tranvía al Carmen permitirá conectar la red actual con la futura estación intermodal, favoreciendo el intercambio entre los distintos modos de transporte, en un momento clave para el transporte público tras la licitación del nuevo modelo que ofrecerá mejores frecuencias, conexiones y horarios.

Esta ampliación permitirá, además, reducir los tiempos de viaje, disminuir la congestión del tráfico y avanzar en la reducción de emisiones, además de dar una conexión directa entre los campus universitarios, el centro de la ciudad y la estación intermodal.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un modelo de ciudad más conectado, adaptándose a las necesidades de los ciudadanos y ofreciendo a los mismos alternativas de transporte rápido y conexión con los centros atractores.