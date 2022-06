Ayuntamiento de Murcia no le "encuentra sentido" a su exclusión, por parte de la Comunidad, de los fondos turísticos

MURCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha considerado que no le "encuentra sentido" a la exclusión de su proyecto turístico municipal por parte del Gobierno regional de los fondos Next Genration de la UE.

De esta forma ha respondido a preguntas de los periodistas el concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, Juan Fernando Hernández, tras conocer que el proyecto de turismo con el que concurrió el Consistorio de Murcia a la obtención de estos fondos de la UE hubiera quedado fuera de la asignación que, este pasado jueves, hizo pública el Gobierno regional y en el que se otorgaban 21,5 millones de euros a seis iniciativas turísticas de Caravaca de la Cruz, Cartagena, Mazarrón, Yecla, Jumilla y Lorca.

En este sentido, Hernández ha defendido que el proyecto del municipio de Murcia "debía haber salido adelante" ya que, según ha esgrimido el edil, "el Ministerio nos puntuó para que fuera un proyecto financiable", pero, ha lamentado, "la Comunidad Autónoma no lo ha estimado así".

Sobre posibles implicaciones políticas en esta decisión, Hernández ha señalado que "no lo quiero ver así", aunque ha reconocido que, "por todas las variables expresadas, no le encuentro ningún sentido". En esta misma línea, el concejal ha señalado al Gobierno regional que "si se quiere castigar a algún partido político, los murcianos y murcianas no tienen culpa".

Además, el concejal ha ironizado al asegurar que "me parece estupendo que el motor turístico, económico y comercial de esta Región se deje fuera del plan estratégico turístico".

Asimismo Juan Fernando Hernández ha comentado que "el cuerpo nos pedía recurrir para defender los intereses de los murcianos", sin embargo, desde el Ayuntamiento de Murcia consideraron "las implicaciones que podía tener para otros municipios" y ha insistido en que la resolución "era recurrible", pero "por no generar un conflicto" han decidido paralizar estas acciones.