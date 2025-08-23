El Ayuntamiento de Murcia y OMEP refuerzan su alianza para impulsar el emprendimiento femenino y la promoción económica

En el encuentro, la presidenta de OMEP, Noemí Muñoz de Arcos, presentó a la concejal la nueva Junta Directiva, integrada por mujeres empresarias y emprendedoras que combinan experiencia y renovación - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha mantenido una reunión de seguimiento del convenio firmado por el Ayuntamiento de Murcia con la Organización de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de la Región de Murcia (OMEP), que permitirá desarrollar durante 2025 actuaciones del eje 3 de emprendimiento del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027.

En el encuentro, la presidenta de OMEP, Noemí Muñoz de Arcos, presentó a la concejal la nueva Junta Directiva, integrada por mujeres empresarias y emprendedoras que combinan experiencia y renovación.

Bernabé dio la bienvenida a la nueva directiva de OMEP y puso en valor la trayectoria de la organización, señalando que "OMEP es un aliado fundamental para impulsar el emprendimiento femenino en Murcia, no solo favoreciendo la cualificación y crecimiento de las empresarias, sino también generando un impacto positivo en toda la sociedad. El emprendimiento liderado por mujeres es hoy un motor de desarrollo económico y social en nuestro municipio".

Muñoz, directora de operaciones de Sucesores de Muñoz y Pujante, subrayó que el nuevo equipo llega "con energía renovada, visión estratégica y un fuerte compromiso con el crecimiento y la consolidación del liderazgo femenino en el ámbito empresarial de la Región de Murcia".

En el marco del convenio con el Ayuntamiento, OMEP ha impulsado en el primer semestre de 2025 el asesoramiento a 25 mujeres con iniciativas empresariales y ha puesto en marcha el programa 'A través del Espejo', un proyecto transformador que ofrece formación, mentorización, networking, promoción del comercio local y difusión de iniciativas a través del podcast 'La Radio Social Corporativa' de Metropólitan Radio.

Durante el segundo semestre del año, OMEP continuará desarrollando este programa con nuevas acciones: en septiembre, una emisión en directo de 'Salimos a la Calle', para dar visibilidad al comercio de proximidad; en septiembre y octubre, dos jornadas de networking, sesiones formativas para el comercio minorista y la participación en la Semana del Emprendimiento Circular junto a otras asociaciones. Asimismo, la organización prolongará su campaña de promoción en radio hasta noviembre.

PLAN DE TRABAJO CON 7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La presidenta de OMEP también presentó un plan de trabajo con siete líneas estratégicas que incluyen el fortalecimiento de la alianza con el Ayuntamiento de Murcia, la promoción de la formación continua, la creación de espacios de conexión profesional, la vinculación con el entorno educativo, el apoyo al emprendimiento femenino y la búsqueda de alianzas con entidades nacionales e internacionales.

La concejal Bernabé recordó que el emprendimiento femenino está en pleno crecimiento y destacó que las mujeres aportan habilidades de gran valor al ecosistema emprendedor, como la resiliencia, la capacidad de escucha y el liderazgo.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia vamos a seguir trabajando junto a OMEP y al resto de entidades adheridas al Plan Municipal de Empleo para abrir nuevas oportunidades empresariales y laborales, creando un ecosistema emprendedor sólido, potente y con visión de futuro", concluyó Bernabé.

OMEP se adhirió al plan municipal desde sus inicios en 2021. Actualmente, 66 organizaciones y entidades colaboran en este marco participativo, que actúa como principal motor del empleo y la promoción económica en el municipio. El plan fija las líneas estratégicas en materia de orientación, formación y emprendimiento, con el respaldo del observatorio socioeconómico local.