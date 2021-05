Ayuntamiento Murcia pide a la Comunidad que se ponga en marcha el sistema de cita previa de vacunación

MURCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración, ha solicitado al Gobierno regional que se ponga en marcha el sistema de cita previa para recibir la vacuna contra el COVID-19 en el municipio a la mayor celeridad posible.

La concejala Esther Nevado ha explicado que "va a comenzar la vacunación de murcianos en activo, por lo que es necesario que puedan decidir qué día y a qué hora quieren inocularse con el fin de que no suponga ningún inconveniente en su día a día".

"Es incomprensible que el sistema de autocita esté disponible ya en siete municipios, y no en el municipio más grande de la Región. Vivimos en la era digital por lo que no se entiende que este sistema no esté preparado y habilitado desde hace meses", ha apuntado Nevado.

La concejala ha indicado que este sistema "permitiría aligerar el proceso y permitir a los murcianos que adapten la fecha a sus necesidades. Esta medida puede acelerar la vacunación, permitiendo llegar al verano con el máximo de personas vacunadas".

"Desde el Ayuntamiento seguiremos poniendo todos los recursos de los que disponemos al servicio de este proceso de vacunación ya que es una cuestión de interés común", ha finalizado Nevado.