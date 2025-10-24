Ayuntamiento Murcia pide a MCT que asuma el coste de 325.000 euros de gasto por el corte de agua e indemnice a vecinos

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, acompañado de la presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols, María José Rodríguez, y los ediles Miguel Ángel Noguera y Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha exigido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) que asuma los gastos extraordinarios municipales generados por el corte de agua potable, valorados inicialmente en más de 325.000 euros, además de que se indemnice a los vecinos de las pedanías afectadas del campo de Murcia por daños y perjuicios, con un corte de agua de potable que todavía, casi dos semanas después, sigue afectando a Sucina y Gea y Truyols, con más 13.000 viviendas afectadas.

Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, acompañado de la presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols, María José Rodríguez.

Navarro ha exigido, además, a la Mancomunidad que "acometa inversiones en nuevas infraestructuras para que no se repita la situación de desamparo que vienen sufriendo desde la madrugada del pasado 11 de octubre los vecinos de las pedanías de Avileses, Gea y Truyols, y Sucina, que se vieron afectadas por un corte de agua comunicado con apenas diez minutos de antelación, lo que impidió adoptar medidas preventivas y organizar con tiempo la respuesta municipal". A estas pedanías se suman los vecinos de Baños y Mendigo y Lobosillo que han sufrido cortes de agua intermitentes.

En este sentido, Navarro ha denunciado la "falta de información inicial por parte de este organismo estatal y la ausencia de alternativas para los vecinos afectados".

Desde el Consistorio se insta a la Mancomunidad a la renovación de las infraestructuras que "garanticen su buen funcionamiento y un suministro óptimo y adecuado para todos los vecinos en igualdad de condiciones, independientemente de dónde residan".

También demanda a dicho organismo que "asuma el coste municipal generado por esta situación", que estima en más de 325.000 euros; y se solicita indemnizar por daños y perjuicios a los vecinos y empresarios afectados de estas pedanías del campo de Murcia.

Respecto al total de afectados, el concejal ha puesto en valor el esfuerzo del Consistorio a través de la empresa municipal Aguas de Murcia, consiguiendo minimizar el impacto de las viviendas perjudicadas de 27.000 habitantes a 13.000, desde el inicio, "gracias al enorme esfuerzo logístico para el suministro de agua con cubas o la estrategia de bombeo y almacenamiento de agua de la Pinada para poder abastecer a la máxima población posible con agua de calidad".

Esto ha supuesto la movilización de más de 25 personas directas durante todo el episodio y en horarios no habituales (noches y fines de semana), y más de 325.000euro de sobrecoste, en una primera aproximación.

Por último, Navarro, junto con la presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols, pedanía que junto con Sucina todavía no han podido volver a la normalidad, ha exigido el mismo trato a los vecinos de estas pedanías y la resolución del problema para que puedan disponer de agua potable.

Por su parte, la pedánea ha recordado "llevamos ya dos semanas desde la dana 'Alice' con esta situación" y ha demandado a la MCT a que realice las infraestructuras que sean necesarias para que este episodio "no vuelva a ocurrir".

Desde que se detectó el problema en el CNC de MCT en la madrugada del sábado 11 de octubre hasta este viernes, día 24, han pasado 13 días desde la incidencia, y se estima que hasta el domingo 26 no se pueda declarar el agua apta para el consumo, es decir, agua potable.

Asimismo, de las 13.000 viviendas que vieron afectado su suministro, pedanías de La Tercia, Sucina y urbanizaciones anexas, la situación, a grandes rasgos, fue de dos días sin aguas; cuatro con agua restringida al uso de limpieza general y WC; los cuatro siguientes, agua apta para todos los usos, excepto beber y cocinar. En el caso de que no pueda declararse el agua potable hasta el domingo, esos cuatro días pasarían a siete (lunes 20-domingo 26).

La población afectada ha estado informada en todo momento, ya que "se ha movilizado un plan de comunicación en coordinación con el Ayuntamiento de Murcia y los alcaldes pedáneos de las juntas vecinales afectadas".

Los canales utilizados han sido la coordinación con alcaldes pedáneos; la locución en los canales de atención telefónica derivando a los canales oficiales para conocer el estado en todo momento; redes sociales; envío de mensajes directos a la población, según afectación, mediante servialertas de Aguas de Murcia (email y SMS); actualización en la web de Aguas de Murcia; y atención a medios de comunicación.