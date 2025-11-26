El Ayuntamiento de Murcia presenta el cartel y las fechas de los eventos más destacados de la Navidad

El cartel de la Navidad del Ayutamiento de Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un árbol de Navidad rematado con un corazón y una corona y el lema 'Una Navidad para la historia. 1200 celebrándola juntos' forman el cartel que el Ayuntamiento de Murcia ha presentado este martes para celebrar estas fiestas.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha anunciado los escenarios donde tendrán lugar los actos más importantes de la Navidad "para que no suceda todo en el mismo lugar ni a la misma hora".

Según ha anunciado Avilés durante la presentación del cartel, el 5 de diciembre se inaugurará Navilandia en el recinto de la FICA y el Mercadillo Artesanal de la Glorieta que vuelve con el videomapping 'El cuento del relojero'. Tras esto, el día 8 abrirá sus puertas el Belén municipal en el patio del Palacio Episcopal.

'El Jardín de los Sueños' se abrirá el 12 de diciembre, que celebra su tercera edición. Ya el día 20 se inaugurará el Belén del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia con una "colección muy interesante", según ha avanzado el concejal.

Entre los días 21 y 28 de diciembre la protagonista será la plaza del Cardenal Belluga donde se celebrarán varios conciertos "con grupos y nombres bastante conocidos que se desvelarán próximamente", ha asegurado Avilés.

PAPA NOÉL Y REYES MAGOS

El día 22 se celebrará la llegada de Papa Noél y el 24 su cabalgata. Además, los días 1 y 2 de enero habrá un espectáculo piromusical de comienzo de años en el entorno de los Molinos del Río.

El día 4 de enero el alcalde, José Ballesta, recibirá al emisario de los Reyes Magos quien llegará a la ciudad a camello para pedir permiso para la llegada de los Magos de Oriente. Al día siguiente, se celebrará la cabalgata que cumplirá su itinerario habitual, saliendo del barrio Infante Juan Manuel hasta la plaza Circular.

En los próximos días se presentarán los actos que se realizarán durante estas fechas en los barrios y pedanías murcianas, así como se desgranarán con más detalles los que se han adelantado hoy.