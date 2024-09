El Ayuntamiento de Murcia realiza una inspección para garantizar la "máxima seguridad" en la Fica durante la Feria

El objetivo es asegurar que todas las medidas de seguridad estén operativas antes de la apertura del evento



MURCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han llevado este martes a cabo una inspección de seguridad en el recinto ferial de la FICA, coordinada por técnicos municipales de Policía Local y Protección Civil.

El objetivo es asegurar que todas las medidas de seguridad estén operativas antes de la apertura del evento, garantizando el normal desarrollo de las actividades propias de este espacio, tanto en el interior del recinto como en los aledaños del mismo, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

En concreto, desde Policía Local se procederá al control del tráfico para garantizar la movilidad de los ciudadanos en las inmediaciones de la Fica, al control de reservas de espacio y estacionamientos prohibidos en todo el perímetro del recinto ferial, así como el control de cumplimiento de las ordenanzas municipales y de venta ambulante.

"Estas acciones se realizan para garantizar un entorno seguro para los asistentes a la feria, priorizando la seguridad y tomando todas las precauciones necesarias para el buen desarrollo del evento, procurando que la estancia de los ciudadanos en el recinto y en sus inmediaciones sea con seguridad, prestando especial atención a cualquier tipo de actividad delictiva que pudiera afectar a los usuarios. Nuestro objetivo es velar por los ciudadanos y visitantes para que disfruten de estas fiestas tan queridas por los murcianos", ha declarado Perona.

Durante la inspección, se han supervisado las 4 salidas de emergencia para verificar su correcta señalización y accesibilidad. Asimismo, se han revisado las estructuras instaladas para la seguridad del dispositivo, como el puesto sanitario avanzado, el centro de coordinación y la caseta de reparto de pulseras.

Como novedad, se destaca la ampliación del puesto sanitario, que pasa de 18 a 24 metros cuadrados, además de contar con una nueva rotulación que facilita su identificación para los ciudadanos. Se dispondrá también de una Oficina de Atención al Ciudadano, situada en la entrada norte, siendo éste uno de los lugares de acceso al recinto ferial más concurrido.

El dispositivo policial está integrado por 3 mandos y 14 agentes, apoyado por personal no uniformado y por el servicio de drones que realizarán vuelos conforme al plan de vuelos extraordinario por la Feria de Murcia. Protección Civil contará con un mínimo 11 voluntarios estarán a diario del 5 al 17 de septiembre en la zona donde se ubican las atracciones feriales.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE LA FERIA DE ATRACCIONES

Además, de lo anterior, el Ayuntamiento de Murcia, a través de Policía Local, pone a disposición de los ciudadanos una serie de recomendaciones para disfrutar de la Feria de Murcia.

Algunas de ellas son "mantenerse atento". "Si en tu visita a la feria o atracción observas algún desperfecto, no dudes en hacérselo notar a los responsables o encargados de la atracción, y a Policía Local", ha señalado el Cosnsitorio, que ha recordado que, como siempre, "la prevención es la mejor medida de seguridad".

Además, ha señalado que "resulta importante la utilización adecuada de las atracciones feriales, en función de la edad de la persona (niños-adultos) y su estado físico"; así como "respetar las propias normas de seguridad que le indique el personal encargado de la atracción ferial".

"En las atracciones giratorias en las que pueda existir riesgo de pérdida de documentos, dinero u otros efectos personales, deje éstos a un acompañante o asegúrenlos en bolsillos herméticos para evitar su caída", según el Consistorio, que ha advertido que "Los bolsos y billeteras téngalos a la vista y en contacto con usted, preferentemente en su parte delantera".

"No porte demasiado dinero en efectivo u objetos de valor (si los lleva no haga ostentación de los mismos y guárdelos en lugar seguro); Circule por las zonas habilitadas y pasos establecidos y no cruce por las atracciones de feria o zonas acotadas; y estacione su vehículo en aquellos lugares habilitados al efecto; no obstaculice los pasos de emergencia ni cree riesgos u obstáculos a otros conductores", ha añadido.

Además, ha instado a no dejar jamás dentro del vehículo objetos a la vista y asgeurarse de que se han cerrado puertas y ventanillas adecuadamente. "No beba alcohol si tiene que conducir; vigile con cuidado a los niños pues, en las zonas de aglomeración como el recinto de la feria, es frecuente que puedan distraerse: es importante que conozcan su nombre, apellidos y domicilio".

"En caso de extravío manténgase en el lugar para intentar localizarlo y si finalmente no lo encuentra acuda a la Policía Local o voluntarios de Protección Civil", según el Consistorio, que ha recordado que "existe un puesto de atención permanente a la entrada del recinto ferial donde colocarán pulseras para localizar lo antes posible a los menores en caso de extravío y patrullas en el interior. Todas las atracciones están numeradas".

Para cualquier reclamación o petición de servicio ha señalado que se debe indicar este número. En la Oficina de Atención al Ciudadano de Policía Local Murcia se podrá presentar cuantas sugerencias estime convenientes.

En caso de cualquier incidente de importancia o pérdida de cualquier objeto, insta a acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano de Policía Local, contactar con cualquier patrulla móvil o llamar al teléfono general '968-358750' y en caso de emergencias al '092'.