El Ayuntamiento de Murcia recuerda que la Justicia ya rechazó responsabilidad penal municipal en el incendio de Atalayas

El Consistorio reitera su "respeto y apoyo" a los familiares de los fallecidos por la tragedia



MURCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha recordado que la Justicia "ya rechazó la existencia de responsabilidad penal" del Consistorio por el incendio de Atalayas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Consistorio ha reaccionado de esta forma al conocer que las familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios registrados el pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento como responsable civil de un presunto delito de "prevaricación por omisión".

En este sentido, el Consistorio ha reiterado este martes su "máximo respeto y apoyo" a los familiares de las 13 víctimas mortales del incendio de la zona de ocio de Atalayas, recordando que todos los servicios municipales "han permanecido a su disposición desde el mismo día de la tragedia".

El Consistorio ha recordado que el abogado José Manuel Muñoz, representante legal de algunas de las familias de las víctimas, ya ha intentado anteriormente sin éxito que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, donde se instruyen las diligencias por el incendio de la discoteca Teatre, abriera una pieza separada contra el Ayuntamiento de Murcia por un supuesto delito de prevaricación administrativa por omisión.

Esta petición fue rechazada por la titular del Juzgado de Instrucción en un auto dictado el pasado 17 de noviembre de 2023, en el que señaló que "no existen las mínimas sospechas que justifiquen la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa" contra representantes públicos o funcionarios del Ayuntamiento, "no habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese de actividad contra la discoteca 'Teatre' contribuyó al resultado mortal".

"De los datos aportados hasta la fecha, no se atisban las mínimas sospechas razonables de que las acciones de los responsables del Ayuntamiento de Murcia entren indiciariamente en el ámbito penal", reiteró la resolución.

Además, el Ayuntamiento ha señalado que "este mismo abogado ya acusó de forma infundada al Ayuntamiento de Murcia de estar destruyendo o manipulando pruebas relacionadas con el incendio".

Una acusación que rechazó de plano la juez, que en el citado auto del 17 de noviembre de 2023 afirmó que "el Ayuntamiento de Murcia, tan pronto fue requerido por policía judicial, fue facilitando desde el primer momento todos los expedientes administrativos habidos para con la discoteca 'Teatre' y demás, aportando a policía documentos físicos y digitales, que consta agrupados en el último atestado obrante en autos".