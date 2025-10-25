Ayuntamiento de Murcia refuerza la formación y la coordinación de unidades caninas de rescate en estructuras colapsadas

La actividad, que tuvo lugar en la Escuela de Bomberos de Murcia (EBAM), reunió a un total de dieciséis participantes - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha participado este sábado una jornada de formación especializada en rescate con unidades caninas en estructuras colapsadas.

La actividad, que tuvo lugar en la Escuela de Bomberos de Murcia (EBAM), reunió a un total de dieciséis participantes pertenecientes a las unidades caninas de los Bomberos de Murcia, la unidad canina de Molina de Segura y Protección Civil de Aledo.

El curso fue impartido por el reconocido formador y guía canino Luis Caracena, procedente de Castellón, quien cuenta con una dilatada trayectoria en intervenciones internacionales en grandes catástrofes. Durante la jornada, los participantes realizaron ejercicios prácticos orientados a perfeccionar las técnicas de localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como a mejorar la coordinación operativa entre las distintas unidades de rescate.

El coordinador de la unidad canina de los Bomberos de Murcia, Paco Cobo, destacó que esta formación "responde a la necesidad de avanzar en la preparación y la cooperación entre equipos, para actuar con mayor eficacia en situaciones reales de emergencia".

Cobo subrayó también la importancia de estas iniciativas conjuntas. "Somos una unidad joven, con mucha proyección, y este tipo de actividades nos permiten compartir experiencias, unificar criterios y dar visibilidad al trabajo tan valioso que realizan nuestros binomios perro-guía".

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, asistió a la apertura del curso y quiso acompañar a los efectivos durante la jornada, poniendo en valor la labor de los profesionales y voluntarios que integran las distintas unidades. "La coordinación entre los servicios de emergencia es esencial para ofrecer una respuesta rápida y efectiva ante cualquier catástrofe. Este tipo de encuentros formativos refuerzan no solo la preparación técnica de los equipos, sino también la cooperación y el espíritu de servicio que los caracteriza", afirmó Perona.

El edil destacó asimismo la importancia de la Escuela de Bomberos de Murcia como referente regional en materia de formación en emergencias. "La EBAM se consolida como un espacio de aprendizaje y especialización al servicio de todos los cuerpos de seguridad y emergencias. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando su desarrollo y potenciando su papel como centro de referencia".

La jornada concluyó con una demostración práctica de búsqueda con perros en un entorno simulado de estructuras colapsadas, en la que los asistentes pudieron comprobar el alto nivel de adiestramiento y coordinación alcanzado por las unidades participantes.