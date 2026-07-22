Ayuntamiento de San Javier da continuidad a un tramo del itinerario peatonal y ciclista de la Gran Vía de La Manga - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Javier ha llevado a cabo a una actuación en La Manga del Mar Menor con la que resuelve la discontinuidad que existía hasta ahora en el itinerario peatonal y ciclista de la Gran Vía de La Manga a la altura del kilómetro 7,5 , garantizando la mejora de la regularidad, confort y seguridad de la circulación peatonal y ciclista de la zona, garantizando así la continuidad de la acera y del carril bici.

La obra, incluida en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino tiene como objetivo principal resolver la discontinuidad existente en el citado itinerario como consecuencia de la demolición del antiguo centro comercial existente en esa zona.

La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, ha explicado que con esa actuación se consigue asimismo un espacio de descanso en una zona muy demandada situada frente al hotel y en el paso al Mar Mediterráneo.

Además se mejora el efecto isla de calor existente al introducir dos árboles en la zona de descanso peatonal y se recupera y revalorizan zonas urbanas degradadas y sin uso actual , integrándolas de forma coherente en la trama urbana y destinándolas a espacios de uso público.

Las obras se han ejecutado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.