El Ayuntamiento de San Javier guarda un minuto de silencio en memoria de José Ballesta, alcalde de Murcia - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, en la puerta del Consistorio.

Miembros de la Corporación municipal, trabajadores municipales y vecinos se han sumado a este homenaje "a un hombre que ha dedicado su vida al servicio público a través de los distintos cargos que asumió, un hombre valorado, querido y que es un ejemplo para todos", ha manifestado la primera teniente de alcalde, María Dolores Ruiz, que ha trasladado el pesar y cariño de San Javier por la muerte del alcalde Ballesta a su familia y compañeros del Ayuntamiento de Murcia.

El alcalde, José Miguel Luengo, secretario del Partido Popular en la Región de Murcia, ha sido de los primeros en llegar a la capilla ardiente ubicada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, donde ha podido acceder antes de que fuera abierta para dar el pésame a la familia de Ballesta.