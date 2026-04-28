Ayuntamiento de Santomera defiende el desvío del tráfico pesado como una medida "necesaria" para proteger a sus vecinos

El alcalde denuncia la falta de respuesta del Ministerio y del Delegado del Gobierno a las reiteradas solicitudes de reunión

SANTOMERA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha defendido la decisión de desviar el tráfico pesado del casco urbano como una medida "responsable y necesaria" ante el riesgo que supone el paso constante de vehículos de gran tonelaje por zonas residenciales.

Desde el Consistorio han lamentado que "quienes llevan años sin ofrecer soluciones ahora cuestionen una actuación cuyo único objetivo es proteger la seguridad de los vecinos".

"No estamos ante una decisión caprichosa ni improvisada, sino ante una respuesta lógica a una situación real que afecta cada día a cientos de familias", ha señalado el alcalde, Víctor Martínez.

El equipo de Gobierno ha insistido en que "lo verdaderamente preocupante" no es que se adopten medidas para reducir riesgos, sino que" durante demasiado tiempo se haya normalizado que miles de vehículos atraviesen el núcleo urbano, circulando junto a viviendas, comercios y centros educativos".

En este sentido, el Ayuntamiento ha subrayado que "no existe ninguna confrontación entre municipios, sino una carencia evidente de infraestructuras cuya solución depende del Estado".

"Aquí no se trata de enfrentar a unos vecinos con otros, sino de resolver de una vez una cuestión estructural que lleva años sobre la mesa", ha destacado el primer edil.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que la autovía RM-1 fue declarada de interés general del Estado, que existe un protocolo firmado entre administraciones para su desarrollo y que en los últimos años se han mantenido reuniones técnicas y planteado propuestas concretas.

"Lo que falta no es diagnóstico ni trabajo previo, lo que falta es que el Gobierno de España cumpla con los compromisos adquiridos", ha afirmado Martínez.

En este contexto, el alcalde ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento ha solicitado en reiteradas ocasiones reuniones tanto con el Ministerio de Transportes como con la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, sin haber obtenido respuesta.

"Resulta difícil entender que se realicen declaraciones públicas sin conocer la agenda real del Ministerio o la situación de las solicitudes de reunión. Llevamos tiempo pidiendo sentarnos a trabajar y no hemos recibido contestación", ha señalado.

El Ayuntamiento ha considerado "especialmente grave" que, ante la falta de respuesta institucional, "se intente desacreditar decisiones que buscan proteger vidas o generar división territorial en torno a este asunto".

En este sentido, Martínez ha advertido de que "es una actitud que no ayuda y que se aleja de lo que demandan los ciudadanos: soluciones y responsabilidad".

Por último, el Consistorio ha reiterado su compromiso de "seguir actuando con sentido común, priorizando la seguridad de los vecinos y manteniendo una actitud firme pero leal en la defensa de los intereses de Santomera".

"Esto no va de titulares ni de polémicas estériles. Va de seguridad, de responsabilidad y de hacer lo que durante años no se ha hecho", ha concluido el alcalde.