Aznar defiende en Cartagena la necesidad de un Gobierno "fuerte y respaldado" ante los "desafíos"

De izquierda a derecha: la líder del PP en Cartagena, Noelia Arroyo; el exjefe del Ejecutivo central José María Aznar, y el presidente del PPRM, Fernando López Miras, en un mitin en Cartagena - PPRM

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha defendido este viernes en Cartagena la necesidad de contar con un Gobierno "fuerte y respaldado" para "hacer frente a los desafíos".

Aznar ha abierto este viernes la campaña electoral del Partido Popular en Cartagena con una comida-mitín donde ha estado acompañado por el presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, y su homóloga en Cartagena, Noelia Arroyo.

El exlíder 'popular' ha hecho referencia a la acampada en defensa del derecho a la vivienda en Sol, Madrid, la llegada de inmigrantes de este verano a Ceuta y los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y Bildu como parte de esos "desafíos" a los que un futuro Gobierno del PP debería hacer frente.

En caso contrario, Aznar considera que el siguiente paso de un posible Gobierno socialista con la actual coalición sería "acabar con el sistema constitucional" y de este modo "con la continuidad histórica de España y la convivencia entre españoles".

A su juicio, si la actual coalición de Gobierno se repitiera, su presidente, Pedro Sánchez, "va a reconocer que hay en España tantas naciones como partidos nacionalistas tengan que votarlo y el país se convertirá en una confederación de naciones".

En este sentido, ha pedido un "voto responsable" y no ha escondido que el objetivo es "echar a Sánchez, porque, si no, va a vender el país". Aznar ha señalado que partidos como Bildu o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "lo que quieren es que no exista España" y, a su juicio, el PSOE "se ha entregado a ellos y solo les queda declarar que la Constitución y la unidad histórica de España se han terminado".

Al hilo, Aznar ha abogado por "reconstruir el Estado" y "decirle a los españoles que el Estado tiene que estar presente y garantizar la seguridad y la convivencia en todos los territorios sin excepción".

A su parecer, con el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y la llegada de inmigrantes a Ceuta este verano la confianza de los ciudadanos "ha caído al suelo desplomada" y ha asegurado que el Gobierno "ha tolerado la invasión y le ha dado la razón al invasor".

Por otra parte, Aznar se ha preguntado por qué el Gobierno no ha trabajado en la creación de un un plan hidrológico, un plan de seguridad nacional o una estrategia de inteligencia artificial, así como en la renovación de las infraestructuras. "Esos fondos -en referencia a fondos europeos- están en bolsillos particulares o despilfarrados", ha asegurado el expresidente del Gobierno, que, también ha acusado a "una gente absolutamente incompetente" de haber "malgastado las infraestructuras".

Por otra parte, el expresidente del Gobierno ha criticado que "se llame delincuentes a los propietarios de una vivienda" y ha denunciado que el Gobierno se ha "tocado las narices" en esta materia "para ahora decir que es problema de los demás".

En materia de agua, ha reclamado un pacto para compartir el agua y ha puesto como ejemplo el alcanzado para distribuir el agua del río Colorado en EEUU. "Han renegociado un pacto para acomodarlo a las actuales circunstancias y se sigue compartiendo el agua. Eso es hacer país", ha dicho.

Aznar ha afirmado que los españoles "tenemos capacidad, talento y decisión pero hay que estar convencidos de que sin unidad no hay libertad y sin libertad no hay convivencia ni democracia". "Tenemos un problema con nuestra Constitución, con nuestra forma de Estado y con las malas políticas que las ponen en cuestión", ha aseverado, para pasar a indicar que "es lo que hay que cambiar".

Por último, ha asegurado que confía en el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo. "Le conozco y sé bien de sus capacidades" ha dicho del político al que ha definido como "responsable, serio, con capacidad, compromiso y con las tareas de liderazgo bien aprendidas". "Va a tener una gran responsabilidad y nosotros tenemos la de ayudarle", ha concluido.

LÓPEZ MIRAS: "TODO ES PEOR TRAS LOS 8 AÑOS DE SÁNCHEZ"

Por su parte, el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha referido al exjefe del Ejecutivo central como el "aval" y el "ejemplo personificado" de gestión para el proyecto que encabeza Alberto Núñez Feijóo.

López Miras ha afirmado que, tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, "España hoy está dividida" y "todo es peor", al tiempo que ha sostenido que el líder socialista "se ha empeñado en levantar un muro".

Asimismo, ha denunciado los escándalos de corrupción que, a su juicio, obligan a "traer principios y moral al Gobierno de España", un escenario que ha contrapuesto a la "credibilidad" de Aznar en materia económica, de pensiones y de defensa de la integridad territorial de Ceuta y Melilla.

En materia hídrica, el dirigente regional ha reivindicado el Plan Hidrológico Nacional impulsado por Aznar, diseñado, según ha remarcado, para que "a nadie le faltase agua en España", frente a lo que ha calificado como "chantaje" de los independentistas a José Luis Rodríguez Zapatero para derogarlo.

En este sentido, ha defendido que en España "sobra agua", ha subrayado que el trasvase Tajo-Segura "no se toca" y ha asegurado que, en sus cien primeros días de Gobierno, Núñez Feijóo presentará un plan nacional del agua.

ARROYO: "ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE AZNAR"

En la apertura del acto, la presidenta del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, ha afirmado que en su formación se sienten "muy orgullosos" de sus expresidentes, mientras que, según ha señalado, los socialistas "esconden" a Zapatero y tienen "vetado" a Felipe González, al tiempo que ha acusado a Sánchez de estar "acorralado por la corrupción".

Arroyo ha reivindicado la etapa de Aznar por proyectos como la retirada del tren en el barrio de Peral, la ampliación de la dársena de Escombreras y el diseño del Plan Hidrológico Nacional, frente a lo que ha calificado como "ocho años de castigos" del actual Ejecutivo central, al que ha reprochado mantener "bloqueado" el proyecto portuario y querer cerrar el trasvase Tajo-Segura.

Por ello, la dirigente cartagenera ha sostenido que Alberto Núñez Feijóo es "el único" que puede garantizar un Pacto Nacional del Agua a partir del 29 de noviembre y ha llamado a los asistentes a movilizarse "puerta a puerta" para lograr un cambio de Gobierno.