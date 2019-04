Aznar: "Son las elecciones de más responsabilidad ante la izquierda más irresponsable que hemos tenido nunca"

Actualizado 07/04/2019 13:19:06 CET

MURCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, ha señalado este sábado en Murcia que las Elecciones del 28 de Abril "son las de mayor responsabilidad ante la izquierda más irresponsable que hemos tenido nunca" y ha advertido que "cuando se va unido a las elecciones lo más probable es que se gane, pero ir a estas elecciones en esas circunstancias es muy peligroso".

Aznar ha estado acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García; el secretario general del PP murciano y candidato a la presidencia de la CARM, Fernando López Miras; el candidato del PP a la Alcaldía de Murcia y alcalde de la ciudad, José Ballesta; y el presidente de honor del PP de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, entre otros.

El ex presidente ha apelado en Murcia a la responsabilidad y ha señalado que "ningún votante debe perder el tiempo mirando atrás, las grandes nacionales se construyen mirando al futuro". "Sigo creyendo en una nación española orgullosa de si misma, en un agua española que se comparte y se reparte, y en un país unido", ha añadido.

Por ello, se ha mostrado preocupado de que España "tenga dudas de sí misma", y apuntaba que "si no creyese que el PP no representa eso, no estaría aquí en Murcia".

"Jugarse el legado histórico de la transición, que nos ha dado los años más brillantes de la historia de España, es lo que está en peligro, con su pilar básico que es su sistema constitucional", ha indicado, al tiempo que ponía de relieve "que en España no se puede dar un golpe de Estado sin que haya un gobierno que lo desarticule, eso se tiene que acabar".

Respecto al PSOE, Aznar ha lamentado que ya no pueda llamarse "un partido constitucionalistas, porque pacta con aquellos que quieren destruir España, con los secesionistas y 'batasunos'", y teme que en el apoyo de los secesionistas a Pedro Sánchez, haya un pacto oculto para indultar a los condenados si tiene posibilidad de Gobernar.

"Siempre arreglamos los desaguisados de otros, pero también sabemos enfrentarnos a eso, reduciendo impuestos y creando oportunidades, eso es lo que representa hoy el PP y Pablo Casado", y ha alabado el programa electoral de Pablo Casado, "es formidable y lo suscribo de la A a la Z".

"Solo me interesa y me sigue interesando el futuro de nuestro país, asegurar nuestra Constitución", destacaba, al tiempo que advertía que no puede haber progreso "sino se desarticula un golpe de Estado". "Miremos al futuro porque todo lo que le suma al PSOE le resta a España, y todo lo que suma al PP engrandece España", ha concluido el ex presidente Aznar.

GARCÍA EGEA: "NECESITAMOS RECUPERAR NUESTRA ESENCIA"

Por su parte, García Egea, que ha señalado ante la mirada de Aznar "necesitamos recuperar nuestra esencia", ha advertido que solo hay dos opciones ante los comicios del 28 de Abril, "los que están en contra de la Constitución o a favor, los que están a favor de subir impuestos o en contra, los que están a favor de las desigualdades o en contra, en resumen, o Pedro Sánchez o Pablo Casado".

Asimismo, se ha referido a la manifestación de la Plaza de Sol por la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Me ha gustado ver la Puerta del Sol llena de gente que nos defiende y no de 'perroflautas'".

"Ha sido una semana muy dura para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en el País Vasco, pero cuando tengan un problema a quien van a llamar los diputados socialistas del País Vasco, ¿a la policía o a Otegui?", añadía.

Por otro lado, el secretario general del PSOE ha tenido palabras para los llamados 'Viernes Sociales' del PSOE que ha calificado de "viernes negros antisociales, que recortan las ilusiones y futuro, y somos los únicos que han tenido el coraje de oponerse a esos reales decretos".

"Por primera vez en la historia, el Gobierno está en manos de Bildu, y no podemos permitir que esto siga así. Somos la única alternativa, y aunque no voté la Constitución, siento que estamos en un momento parecido", ha concluido García Egea.

Ballesta, que ha sido encargado de abrir el acto en un Pabellón Cagigal en donde se han concentrado unas 2.000 personas, según el PP, ha defendido la igualdad entre españoles, y ha subrayado que "la gota de sudor de un habitante de Murcia vale lo mismo que la de un catalán o un vasco".

Por su parte, López Miras, ha elogiado la figura del ex presidente Aznar, "un presidente que no le daba vergüenza decir la palabra trasvase y que aprobó el PHN". "Eres un referente político para el PP y un referente moral para miles de españoles", ha destacado, al tiempo que añadía que España, después de 40 años de democracia, "te necesita más que nunca".

"No hay nadie que defienda más al campo y a la agricultura que el PP", ha afirmado López Miras, que ha advertido que "el 28 de abril se puede poner en riesgo todo, porque solo hay dos opciones, el presidente Pablo Casado o Pedro Sánchez con sus amigos".

"Nunca antes habíamos tenido un murciano tan influyente como Teodoro García, porque nunca antes había sido secretario general de un partido a nivel nacional", ha indicado López Miras, que ha añadido que no se trata de política, sino de los "intereses de la Región de Murcia, porque el único valor seguro es Teodoro García".