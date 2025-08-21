La bandera amarilla ondea este jueves en tres playas de Cartagena

Cartel con la señalética sobre el baño en las playas - 112

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este jueves izando la bandera amarilla, que pide precaución en el baño, en tres playas de Cartagena, que son Galúa, Sirenas y Entremares.

El resto tiene la bandera verde, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Para un baño seguro, el '1-1-2' recomienda elegir una playa con servicio de vigilancia y no perder de vista a los niños.

Además, el '1-1-2' aconseja estar atentos al posible cambio del estado de la mar y el color de las banderas, así como de las indicaciones de los socorristas.