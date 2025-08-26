La bandera amarilla ondea este martes en 14 playas de Águilas, Cartagena y San Javier

Archivo - Características de la bandera amarilla en playas de la Región de Murcia - 1-1-2 - Archivo

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este martes con bandera amarilla, que indica precaución en el baño, en 14 playas de Cartagena, Águilas y San Javier, según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de La Higuerica, La Carolina y Malatentisco, en Águilas; Calblanque, Monte Blanco-Calnegre, Galúa, Sirenas y Entremares, en Cartagena; y Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, El Arenal I y El Arenal II, en San Javier.

El resto de puestos de vigilancia de la Región de Murcia ha abierto con bandera verde, que indica baño seguro.