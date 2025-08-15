La bandera verde ondea este viernes en todas las playas de la Región de Murcia, excepto en Matalentisco, Águilas

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este viernes con la bandera verde, excepto el de la playa de Matalentisco, en Águilas, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias. Esta bandera pide precaución.

Para un baño seguro, el '1-1-2' recomienda elegir una playa con servicio de vigilancia y no perder de vista a los niños. Además, el '1-1-2' aconseja estar atentos al posible cambio del estado de la mar y el color de las banderas, así como de las indicaciones de los socorristas.