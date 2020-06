La convocatoria 'Acción social 2020', puesta en marcha por ambas entidades, está previsto que beneficie a 35.000 personas

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan con 200.000 euros un total de 67 proyectos sociales de la Región de Murcia, seleccionados dentro de la convocatoria 'Acción Social 2020' impulsada por ambas entidades. La convocatoria de ayudas está previsto que beneficie a casi 35.000 personas de toda la comunidad autónoma.

Las aportaciones, de entre 2.000 y 12.000 euros, van destinadas a proyectos que tienen como finalidad el fomento del desarrollo local y del empleo --mediante la formación y la orientación-- y, especialmente, la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad u otros colectivos en riesgo de exclusión social.

A la presente convocatoria, que se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito por Bankia y Fundación Cajamurcia en materia de acción social en la Región de Murcia, se han presentado un total de 101 entidades, de las que han sido seleccionadas 67, según informaron fuentes de ambas entidades en un comunicado.

Todas las beneficiarias de estas ayudas son entidades privadas, de iniciativa social y sin ánimo de lucro, nacidas de la iniciativa ciudadana, con sede o delegación permanente en la Región, con un mínimo de dos años de antigüedad y con fines de interés general.

Los proyectos seleccionados están centrados en la creación de nuevos puestos de trabajo, con especial atención a personas con difícil empleabilidad, jóvenes y parados de larga duración; así como a la orientación, formación ocupacional y apoyo a las familias y atención a sus necesidades básicas.

También han sido valoradas las iniciativas que se desarrollan en el ámbito de la rehabilitación y reinserción social frente a la pobreza y la desigualdad, junto a las de prevención, atención temprana y terapéuticas.

Asimismo, han tenido prioridad los programas de atención a personas con discapacidad y a situaciones de dependencia, así como los proyectos de promoción de la autonomía y accesibilidad universal.

Las entidades beneficiarias son la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de Murcia (AFACMUR); la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Alcantarilla (AFADE); la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas (AFAL CARTAGENA Y COMARCA); y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia (AFAMUR).

Asimismo, también son beneficiarias la Asociación Salud Mental Águilas (AFEMAC); la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM); la Asociación de Padres con Hijos con discapacidad intelectual de la Comarca de Lorca (APANDIS); la Asociación de Familias de personas con discapacidad intelectual del Noroeste Murciano (APCOM); y ASIDO Cartagena.

Igualmente, se beneficiarán de estas ayudas la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial; la Asociación Aidemar; la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (ASPAYM); la Asociación Banco de Alimentos del Segura; la Asociación Colectivo La Huertecica; la Asociación Comarcal de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos (ASCOPAS); y la Asociación de discapacitados de Molina de Segura y Vega Media (DISMO).

También figuran entre las beneficiarias la Asociación de Enfermedades Raras D'genes; la Asociación de familiares y personas con enfermedad mental - Asociación Salud Mental Cieza y Comarca (AFEMCE); la Asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje (ASPANPAL); la Asociación Lorquina de enfermos de Parkinson (ASLEP); la Asociación Murciana de padres e hijos con Espina Bífida (AMUPHEB); y la Asociación para la Atención de Personas con Diversidad Funcional Urci.

Asimismo, se beneficiarán la Asociación para la integración comunitaria de enfermos psíquicos de Cartagena y Comarca; la Asociación Proyecto Abraham; la Asociación Pupaclown; la Asociación Regional Murciana de Hemofilia; la Asociación T.P. Cartagena MM; la Asociación Templarios de Jumilla; la Asociación Traperos Emáus; la Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad (ASTUS); ASPAJUNIDE; ASSIDO; ASTEAMUR; ASTRADE; Astrapace; Cáritas Diócesis de Cartagena; y CEOM.

De la misma forma, se beneficiarán Cruz Roja Española Región de Murcia; la Federación de Asociaciones de Parkinson de la Región de Murcia; la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU); la Federación Salud Mental Región de Murcia; Formación Empleo y Comercialización; Fundación Acción Contra el Hambre; Fundación Acción Franciscana; Fundación ALFAMI; Fundación Cepaim; Fundación Diagrama Intervención Psicosocial; Fundación FADE; Fundación Hospitalidad Santa Teresa; Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás; y la Fundación Murciana de Salud Mental.

Completan la lista de beneficiarios la Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia; la Fundación RAIS; la Fundación ROCAMUR; la Fundacion Salud y Comunidad; la Fundación Secretariado Gitano; la Fundación Sierra Minera; la Fundación Solidaridad y Reinserción (Proyecto Hombre Murcia); la Fundación Tienda Asilo de San Pedro; la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia FUNDOWN; Mempleo Salud Mental y Empleo; Nueva Fundación Los Albares; Obra Social Marista Alcantarilla; On Off Parkinson de Murcia; Plena Inclusión Región de Murcia; Radio ECCA; y Solidarios para el Desarrollo.

