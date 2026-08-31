El Batel ofrecerá más de seis meses de teatro, música, danza y humor con artistas como Sara Baras y Fito & Fitipaldis

Archivo - María Barranco e Imanol Arias protagonizan 'Mejor no decirlo' - ENRIQUE CIDONCHA/DONOSTIA KULTURA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena ha presentado su nueva programación cultural para los próximos meses, con propuestas de teatro, música, danza, magia, humor, espectáculos familiares y jazz, así como con la participación de artistas y compañías nacionales e internacionales.

La programación se desarrollará desde el 5 de septiembre hasta el 14 de marzo e incluye el Cartagena Jazz Festival y 'Murcia Sonríe', según ha informado la organización.

TEATRO

La temporada arrancará el 5 de septiembre con '53 domingos', una comedia dirigida por Cesc Gay y protagonizada por Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat, dentro de la programación teatral municipal.

Continuará el 14 de octubre con 'Cucaracha', una obra incluida en la programación del Ayuntamiento de Cartagena, y el 18 de noviembre con 'Mejor no decirlo', protagonizada por Imanol Arias y María Barranco y dirigida por Claudio Tolcachir.

En diciembre llegarán 'Ya me has tocado el cuento', el día 18, una comedia protagonizada por cuatro príncipes; y 'Las nueve y cuarenta y tres', el día 20, una propuesta teatral de intriga.

En enero, el 9, Gabino Diego protagonizará 'Pijama para seis', mientras que el 14 de marzo llegará Comandante Lara & CIA con 'Los 3 tenores'.

MÚSICA

La música comenzará a cobrar protagonismo el 4 de octubre con 'Me cuesta tanto olvidarte', un homenaje a Mecano que recupera algunas de las canciones más conocidas del grupo español.

El 23 de octubre llegará 'DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra', un espectáculo que fusiona música electrónica, orquesta sinfónica y grandes bandas sonoras.

El 11 de diciembre, Laura Gallego rendirá homenaje a Rocío Jurado con un espectáculo que recupera algunas de las canciones de 'La Más Grande'. El 30 de diciembre tendrá lugar el Concierto de Navidad de la JOSCT.

Ya en enero, el 10, la Film Symphonic Orchestra presentará 'Odisea', mientras que Fito & Fitipaldis ofrecerán dos conciertos los días 15 y 16 de enero dentro de su 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027', con todas las localidades vendidas.

DANZA Y FLAMENCO

La danza tendrá como protagonista el 24 de septiembre a Sara Baras, que regresará a El Batel con 'Infinita', un espectáculo en el que reflexiona sobre su madurez artística y rinde homenaje a la herencia andaluza. Será la única oportunidad, según la organización, de disfrutar de la bailaora gaditana en la Región de Murcia.

El 24 de octubre, 'Las Minas Flamenco Tour' llevará hasta El Batel la gira del Festival Internacional del Cante de Las Minas, con artistas galardonados en distintas disciplinas del flamenco y Ricardo Fernández del Moral como artista invitado.

Por su parte, el Ballet de Kiev representará 'El lago de los cisnes' el 29 de octubre y regresará el 8 de enero con 'El Cascanueces'.

MAGIA Y FAMILIAR

La magia llegará el 11 de octubre de la mano de Dakris, El Mago Invisible, con 'Tempo', un espectáculo de gran formato que combina magia, grandes ilusiones, misterio, adrenalina e invisibilidad.

El 19 de diciembre será el turno de Shado con 'Cleptómago', que fusiona pickpocket, mentalismo y magia urbana.

La programación familiar incluye también 'El Bosque Encantado', de Melody, el 12 de septiembre, y 'Fuego Salvaje', de Wilbur, el 27 de diciembre, un espectáculo que combina humor, circo y acrobacias.

También hay espacio para la ópera, el 22 de octubre Ópera 2001 representará 'La flauta mágica', una de las obras maestras de Mozart.

CARTAGENA JAZZ FESTIVAL

El Batel acogerá además algunos de los conciertos de la 45ª edición del Cartagena Jazz Festival, que se celebrará del 30 de octubre al 15 de noviembre y está promovido por el Ayuntamiento de Cartagena.

Por el escenario pasarán artistas como Ibrahim Maalouf, Kenny Barron, Samara Joy, Nubiyan Twist, Niño Josele, Kurt Elling, Rocío Márquez y Andrea Motis.

MURCIA SONRÍE

El auditorio volverá asimismo a formar parte del festival de humor 'Murcia Sonríe', que durante octubre y noviembre contará con las actuaciones de Paz Padilla, Pedro Ángel Roca, la Chirigota del Bizcocho, Petite Lorena, Ernesto Sevilla, David Domínguez, Dannusx, Nosoloviernes y Goyo Jiménez.

Las entradas para los espectáculos están ya disponibles en las taquillas de El Batel y a través de su página web.