BBVA prevé que la economía murciana crecerá este año por encima de la media nacional

José Manuel Mieres, Director Territorial BBVA Este; Miguel Cardoso, Economista Jefe De BBVA Research Para España ; Y Antonio Carreto Director Regional De Banca De Empresas E Instituciones Este - EUROPA PRESS

MURCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PIB de la Región de Murcia podría haber alcanzado el 3,1 por ciento el pasado año y prevé que crezca un 2,5 por ciento este año, por encima de la media española y un 1,8 por ciento en 2027, según las previsiones del informe 'Situación Región de Murcia 2026' que ha presentado este martes el BBVA Research.

De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional superaría en 15 puntos el nivel de 2019, con una inflación que se acercaría al 2%, por debajo de la de España. Además, la tasa de paro podría reducirse hasta el 11,8% de media en 2027 y se podrían crear en torno a 28.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, que ha explicado que los factores que hay tras esta senda de crecimiento están relacionados con "el creciente protagonismo de la demanda interna y particularmente el consumo, donde se espera que la mejora de los salarios reales y la caída de los tipos de interés, junto con la creación de empleo, sostengan el avance del gasto de las familias murcianas". La situación actual "continúa mostrando una fortaleza en la creación de puestos de trabajo", ha indicado.

También se espera que "este entorno sea más favorable para el aumento de la inversión y donde el gasto público también tendrá un protagonismo".

Sin embargo, ha alertado de algunos "cuellos de botella" relacionados con las políticas arancelarias, la escasez de mano de obra en determinados sectores que también podría limitar el ritmo de expansión económica.

Además de la reducción que se espera en el crecimiento de la población en edad de trabajar, "aquella que busca, encuentra o no encuentra un puesto de trabajo"; un crecimiento, ha dicho, que "se va a reducir", de manera que "la capacidad de crear empleo se verá disminuida durante los próximos años".

Según Cardoso, se deberá adoptar una decisión en lo que se refiere a la política de inmigración, en el sentido de cuál será "la política para tratar de fomentar esas tecnologías que puedan incrementar la productividad de quienes se queden en la población en edad de trabajar y cuáles son las políticas necesarias para incentivar ambos factores".

Igualmente, ha destacado que a pesar del aumento en la producción en términos de vivienda "este déficit entre la creación de hogares y la producción de vivienda se viene produciendo durante los últimos años".

En concreto, ha puntualizado que sólo se ha podido cubrir alrededor del 30 por ciento de la creación de hogares, por lo que considera que hay un "desequilibrio" este año y el próximo, debido a que "ese déficit de vivienda podría alcanzar hasta el 40% de la creación de hogares".

Desde 2021 en la Región "se han creado alrededor de 48.000 hogares y solamente se han construido unas 13.000 viviendas; un déficit que puede ir incrementándose durante los próximos meses y que refleja un desajuste significativo entre oferta y demanda".

"El aumento en el precio de la vivienda supone un deterioro en el bienestar, sobre todo de la población que no ha alcanzado o que no tiene acceso a esa vivienda", ha afirmado, para después reclamar la necesidad de que se adopten las medidas necesarias para "tratar de aumentar tanto la oferta en alquiler, como la oferta de vivienda de construcción nueva".

En relación a las finanzas públicas, Cardoso ha hecho referencia al "lastre" que supone "este déficit estructural y con la provisión de vivienda asequible".

Un déficit estructural en las cuentas que achaca al sistema de financiación autonómica, que "no es suficiente para financiar los servicios que requieren los murcianos".

Aunque considera que la propuesta del Ministerio de Hacienda "avanza en la simplificación del sistema", advierte que "estos avances no son suficientes y deberían suponer un primer punto de negociación para tratar de avanzar en una mejor financiación para la Región de Murcia de la que se propone".

EL INFORME AL DETALLE

En términos de inversión, ha subrayado que todos los indicadores que hay disponibles, como la importación de maquinaria y equipo, de visados de obra nueva, "apuntan a que la formación de capital fijo estaría acelerándose" y lo hacen en un entorno "relativamente positivo para el crecimiento del consumo".

No obstante, advierte que se prevé cierta desaceleración, pero factores como el empuje de la inversión y de la construcción, el gasto en defensa en España y en Europa, los fondos europeos, la menor inflación, el aumento de las rentas salariales o la caída de los tipos de interés sostendrán el crecimiento, aunque la incertidumbre de política económica y arancelaria suponen un riesgo.

Se observa una "moderación en el crecimiento del turismo", en concreto en el gasto por parte de la población extranjera, que ha calificado de "moderado".

También ha aludido a la "caída" esperada en el crecimiento de la población en edad de trabajar en la medida en que "hay un lastre que supone el envejecimiento de la población nacida en España, pero también la desaceleración que se va observando en los flujos de inmigración".

En 2025, la afiliación a la Seguridad Social en la Región de Murcia se aceleró, a diferencia de lo observado en el conjunto de España. Este avance se apoyó principalmente en la mejora registrada en el área urbana de Lorca y en las zonas rurales, mientras que la capital y su entorno metropolitano mostraron cierta desaceleración.

Por sectores, el comercio, el sector público y las manufacturas continuaron impulsando el crecimiento de la afiliación en 2025, consolidándose como los principales motores del empleo desde 2019. En contraste, la industria extractiva y energética volvió a mostrar un desempeño débil.

Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares murcianos mantiene un mayor dinamismo, favorecido por la mejora de la renta salarial real. El gasto presencial total -nacional y extranjero- registrado en la Región de Murcia en TPV de BBVA, o realizado por clientes de BBVA, aumentó un 11,7% en 2024 y se desaceleró hasta un todavía dinámico 10,2% en 2025. En el arranque del año, el avance se mantiene en el 8,7%.

La contribución del turismo comienza a moderarse, aunque mantiene un crecimiento superior al promedio nacional. Tras aumentar un 25,5% en 2024, el gasto con tarjetas de extranjeros en TPV de BBVA en la Región de Murcia creció un 21,3% en 2025 (+8,7% en España) y un 4,9% en enero del 2026 (2,5% en España).

Además, las pernoctaciones de extranjeros crecieron un 5,5% el año pasado. En todo caso, dado el reducido peso del turismo extranjero en la economía local, su contribución al crecimiento del PIB será inferior a la media.

Por su parte, las exportaciones de bienes murcianas vuelven a retroceder, lastradas por el componente energético. No obstante, sectores clave como la alimentación y, en menor medida, las semimanufacturas mantienen un crecimiento positivo.

Además, la industria murciana muestra señales incipientes de recuperación. En 2025, se estima que el IPI creció un 1,1% en la Región, frente al 1,5% en el conjunto nacional, un avance similar al del año anterior.

Entre los factores que apoyarán el crecimiento en 2026 y 2027 se encuentran la caída de los costes energéticos y de transporte. Además, las exportaciones de servicios, aunque se desaceleran, continuarán aumentando, apoyadas por la inmigración, la inversión y los avances en productividad por hora, particularmente en comercio y hostelería, donde el crecimiento ha sido casi el doble que en España desde 2019.

Asimismo, se prevé que los salarios sigan recuperando poder adquisitivo -con aumentos cercanos al 3% en la Región de Murcia frente a una inflación en torno al 2% en 2025- y que, junto con el descenso de los tipos de interés, refuercen el consumo y la inversión.