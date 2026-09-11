Bernabé (PP): "Lucas está intentando impedir la labor constitucional de los parlamentarios de controlar al Gobierno"

Declaraciones del senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé - PPRM

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha acusado al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, de promover "prácticas intimidatorias" para tratar de "silenciar" sus críticas sobre la gestión de la crisis de las narcolanchas en el litoral de la Comunidad.

Bernabé ha realizado estas declaraciones este viernes en una rueda de prensa junto a los senadores del PP Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga y los diputados nacionales Juan Luis Pedreño y Violante Tomás, según ha informado el PPRM.

El senador ha explicado que el pasado 26 de agosto acudió al Puerto de Cartagena, en concreto a la zona donde atracan las embarcaciones de la Guardia Civil del Mar, para comprobar si los tres barcos asignados a la Región se encontraban averiados y amarrados a puerto, una circunstancia que, según ha señalado, había sido denunciada previamente por la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Según Bernabé, tras comprobar esta situación, grabó y difundió un vídeo en el que denunciaba el estado de las embarcaciones y su posible incidencia en la vigilancia del litoral ante la llegada de narcolanchas.

El senador ha afirmado que, cinco días después, el 31 de agosto, la senadora socialista por la Región de Murcia María Dolores Flores presentó un escrito ante la Autoridad Portuaria de Cartagena en el que, según ha señalado, solicitaba información sobre si Bernabé disponía de autorización para acceder a la zona y tomar imágenes, así como sobre las medidas que podría adoptar el organismo en caso de no contar con dichos permisos.

Bernabé ha interpretado esta actuación como un intento de limitar su labor de control al Gobierno y ha cuestionado que una senadora pueda pedir explicaciones a la Autoridad Portuaria sobre su actuación en el recinto. "¿Es que ya no existe la libertad de expresión en España? ¿Acaso ha retornado la censura?", se ha preguntado el senador, quien ha acusado al Gobierno central de intentar "amedrentar a la oposición".

Asimismo, ha vinculado este episodio con una denuncia que, según ha recordado, se presentó hace un año ante la Policía Nacional después de que entregara en el Senado una bolsa de arena de Portmán a la vicepresidenta del Gobierno.

Bernabé ha asegurado que continuará ejerciendo su labor de oposición y ha señalado que no dejará de denunciar, entre otros asuntos, la situación de las embarcaciones destinadas a la vigilancia de las costas de la Región.