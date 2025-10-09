La Biblioteca Regional cierra por los desperfectos ocasionados por la lluvia

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional se ha visto obligada a cerrar sus instalaciones hasta el próximo lunes ante las graves incidencias ocasionadas por la lluvia caída a mediodía de hoy en la ciudad de Murcia, según han informado fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

Los daños en el vestíbulo son "especialmente graves" ya que se ha producido una considerable filtración de agua que ha llegado a afectar a la instalación eléctrica. También se han producido daños de este tipo en el salón de actos y en la primera planta.

Para salvaguardar la seguridad de los usuarios y del personal, se ha procedido al desalojo y posterior cierre de la instalación, que, si no se producen nuevos daños, reabrirá el próximo lunes en su horario habitual.

El Ministerio de Cultura, titular del edificio, llevó a cabo una intervención que concluyó a comienzos de este año, consistente en la rehabilitación de la cubierta y la fachada con el objetivo de eliminar las filtraciones que se producían con frecuencia. Sin embargo, ante la nueva incidencia, de mayor gravedad que las registradas hasta ahora, el Gobierno regional reclama al Ministerio de Cultura que, una vez superada la alerta meteorológica, actúe de "manera inmediata y adopte una solución definitiva al problema que afecta a este edificio".