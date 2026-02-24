Bodegas Luzón supera los 10.000 visitantes en 2025

Archivo - Visita enoturística. Bodegas Luzón - GRUPO FUERTES - Archivo

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Luzón, empresa integrada en Grupo Fuertes, ha cerrado el año 2025 alcanzando una cifra histórica: más de 10.000 visitantes han pasado por sus instalaciones a lo largo del ejercicio.

Este dato confirma el extraordinario momento que vive la bodega y su consolidación como uno de los grandes referentes del enoturismo de la Región de Murcia y de la Ruta del Vino de Jumilla, según informa el Grupo Fuertes en un comunicado.

El resultado obtenido es fruto de años de trabajo constante, apuesta por la calidad y una experiencia enoturística que marca la diferencia. Además, llega acompañado de importantes reconocimientos que avalan el compromiso de Bodegas Luzón con la excelencia turística.

Entre ellos destaca el premio a la Mejor Experiencia Enoturística de la Región de Murcia, otorgado por Verema en 2022, un galardón concedido directamente por los propios usuarios y amantes del vino.

A ello se suma la renovación en 2025 del sello SICTED de Compromiso de Calidad Turística, una distinción que certifica la mejora continua, la profesionalización del servicio y la orientación absoluta al visitante.

Situada a apenas tres kilómetros de Jumilla, en un enclave privilegiado y de fácil acceso, Bodegas Luzón ofrece mucho más que una visita a una bodega.

Ofrece un viaje completo por la historia, el paisaje y la cultura del vino, en una de las bodegas con mayor tradición de la D.O.P. Jumilla, cuyos orígenes se remontan a 1841. Historia viva, pero bien cuidada, modernizada con cabeza y respeto, combinando tradición e innovación en más de 12.000 metros cuadrados de instalaciones.

Las experiencias se adaptan a todos los perfiles, desde la Luzón Experience, ideal para descubrir el 'camino del vino', hasta propuestas pensadas para quienes buscan un enfoque más exclusivo y personalizado.

Entre ellas destaca la Luzón Exclusive Experience, diseñada para grupos reducidos, que incluye una cata directa de barricas junto a una cuidada cata maridaje, en la que los vinos más exclusivos de Bodegas Luzón se acompañan de un exquisito maridaje gastronómico. A su vez, la Luzón Premium ofrece una cata de cinco vinos premium armonizada con una selección de quesos variados y embutidos ibéricos.

El calendario anual se completa con eventos ya imprescindibles como Música Entre Vinos, las Jornadas de Vendimia Abierta, cursos de iniciación a la cata, actividades familiares y propuestas tematizadas que convierten la bodega en un auténtico punto de encuentro cultural y gastronómico.

"Que más de 10.000 personas hayan elegido visitarnos en 2025 es un orgullo enorme y una responsabilidad", destacan desde la bodega, subrayando que "el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer una experiencia enoturística de primer nivel, cercana, didáctica y memorable, donde cada visitante se lleve algo más que una copa de vino".

Con estos datos y reconocimientos, Bodegas Luzón reafirma su papel como motor del enoturismo en la Región de Murcia, un proyecto sólido, con alma, y con una propuesta que engancha.