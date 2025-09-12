Bolaños considera que la petición que hace el TSJ de Murcia de plazas de jueces y fiscales es "razonable"

1008424.1.260.149.20250912135247 12-09-25 El Ministro De La Presidencia, Justicia Y Relaciones Con Las Cortes, Félix Bolaños, En La Toma De Posesión Del Delegado Del Gobierno En Murcia, Francisco Lucas. - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que la petición que hace el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia es "razonable" en lo que se refiere al número de plazas de jueces y fiscales que necesita la Región para que "sea la justicia un servicio público de cercanía".

Más aún, ha dicho, "con unas cargas de trabajo para jueces y magistrados razonables y con un tiempo de resolución de los litigios, que sea un tiempo lo más breve posible".

Con independencia de las cifras del TSJ de Murcia, ha dejado claro que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Carrera Judicial "nombraremos un número más que suficiente para la Región de Murcia para acabar, de una vez por todas, con todos los problemas que existen de falta de jueces y fiscales en el país".

Bolaños ha hecho estas declaraciones en Murcia momentos antes de asistir a la toma de posesión del nuevo delegado de Gobierno, Francisco Lucas. Posteriormente, ha tenido una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, en la que también han participado el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa, y el secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Parra.

El ministro se ha referido al programa piloto llevado a cabo en Murcia para "agilizar la presentación de las demandas de los procesos monitorios", poniendo de manifiesto que "el trámite de presentación y registro de estas demandas civiles en Murcia es de un día, porque se ha automatizado ese proceso gracias a la reutilización".

Mientras que en algunas comunidades, "todavía hoy ese trámite tarda entre dos y tres meses", de ahí, celebra, "la ventaja de la digitalización de la justicia, en la que Murcia está siendo pionera". Los resultados, a su juicio, "están a la vista", aunque ha apostado por agilizar los plazos.

Y es que, ha puntualizado el ministro, "de toda la inversión pública, de todas las administraciones públicas durante el año pasado, el Gobierno de España en la Región de Murcia invirtió un 65% del importe total de inversiones públicas; en segundo lugar, las entidades locales en torno a un 20% de esa inversión y el Gobierno regional en torno a un 15% de esa inversión; de manera que dos terceras partes de cada euro que se invierte en Murcia lo hace el Ejecutivo central".

Bolaños ha destacado el trabajo del Estado en la Ley de Fortalecimiento de la Carrera Judicial, que "responde a reivindicaciones históricas de la carrera judicial, como ampliar la plantilla de jueces y magistrados". Con la aprobación de esa ley, "se van a crear 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años".

En lo referente a esa modernización de la justicia, también ha hablado el ministro de los ocho tribunales de instancia que funcionan en Murcia sin ninguna incidencia y la transformación de la planta judicial, que era del año 1835.