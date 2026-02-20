Bolaños "saca pecho" en Lorca y asegura que la Región de Murcia es "la más beneficiada en la creación nuevas plazas"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Parador de Lorca - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Tribunal de Instancia de Lorca estará este mismo año funcionando a pleno rendimiento

LORCA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha "sacar pecho" este viernes en Lorca porque "la Región de Murcia es la más beneficiada en la nueva creación de 500 plazas de jueces y magistrados que hemos aprobado esta misma semana".

"Porcentualmente, la Región de Murcia la comunidad autónoma más beneficiada de toda España", ha insistido el ministro antes de visitar las obras del nuevo Tribunal de Instancia de Lorca, el Palacio de Justicia de la ciudad.

Concretamente, "19 plazas de las 500 anunciadas son en la Región de Murcia", lo que supone "un 11,2 por ciento de aumento de la planta judicial" de la Comunidad.

Bolaños ha recordado el "intercambio cariñoso" en la red social 'X' con el presidente de la Región de Murcia en el que, "a la vista de una inexactitud que dijo el presidente López Miras, no tuve más remedio que contarle la verdad: que la Región de Murcia es la más beneficiada de España".

En este sentido, ha enumerado las "inversiones muy importantes" que se están llevando a cabo en toda la Región. "Desde los 17 millones que está costando el Palacio de Justicia de Lorca, se unen a las obras en el Palacio de Justicia de Murcia, la próxima licitación del proyecto en Molina de Segura y también a las que pronto, cuando el Ayuntamiento de Cartagena nos ceda los terrenos, también empezaremos con esa obra de lo que será el nuevo Palacio de Justicia de Cartagena".

En este punto, ha aclarado que es el Ayuntamiento el que tiene que dar el próximo paso, ya que se le ha requerido desde el Ministerio de Transportes que se informe de las vías que se va a hacer para llegar al solar cedido y, una vez hecha esta gestión, se tiene que ceder ese solar.

El ministro ha defendido que se están llevando a cabo, en todo el país, inversiones y nuevas reformas para tener una "justicia cercana, ágil, con resoluciones en un tiempo breve y con cargas de trabajo para los jueces y magistrados razonables".

Para ello, ha insistido, "esta semana hemos anunciado la mayor convocatoria de jueces y magistrados en la historia de nuestro país: 500 nuevas plazas, 375 por el turno libre, por oposición, y 125 por el cuarto turno para juristas de trayectoria de más de 10 años profesional".

"Esta macro convocatoria de 500 jueces va a significar lo nunca visto en la historia de nuestra justicia", ha señalado el ministro quien se ha enorgullecido que "vamos a poder acercarnos a las ratios de juez por habitante que existen en otros países de Europa".

Además, ha añadido, "por primera vez, de manera simultánea, se cumple ese 25 por ciento de reserva para el cuarto turno que la ley del 85 establecía y que no se ha cumplido nunca por parte del Consejo General del Poder Judicial".

TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LORCA

En relación a las obras del Tribunal de Instancia de Lorca, Bolaños ha adelantado que se están concluyendo las obras y creen que este verano estará terminada. Probablemente, ha augurado, "este mismo año ya estará funcionando a pleno rendimiento".

El ministro ha recordado la inversión de 17 millones de euros para tener un Palacio de Justicia nuevo en Lorca, "en esta etapa de enorme transformación de reformas de la justicia en nuestro país que estamos llevando a cabo en esta legislatura".

Ha remarcado la importancia de esta visita para conocer de primera mano la implementación de los tribunales de distancia. Por eso ha aprovechado su visita para reunirse con el presidente del TSJ de Murcia, el secretario de Gobierno y la presidenta del Tribunal de Instancia de Lorca para avanzar en materia de justicia.