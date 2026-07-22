Bomberos apagan conato de incendio forestal en Fontanares (Lorca)

Conato de incendio forestal en Fontanares (Lorca) - IMAGEN FACILITADA POR LA UDIF

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Operativo adscrito al Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales, ha apagado la pasada madrugada el incendio declarado en terreno forestal en el llamado Cortijo de los Llamas, en la diputación de Fontanares, en el término municipal de Lorca, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El teléfono único de emergencias '1-1-2' recibía, sobre las 23.17 horas del martes, una llamada alertando del fuego que se veía desde la carretera C-22 (Vélez Rubio-La Parroquia) a su paso por la referida diputación lorquina.

Otros llamadas, entre ellos una desde la garita de vigilancia forestal, precisaron la ubicación del fuego y su afección a zona forestal, la ribera de un cauce.

Al lugar se movilizaron agentes medioambientales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos brigadas de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (UDIF) de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

Finalmente, a las 5.01 horas se dió por extinguido y se retiraron los medios de extinción. El fuego ha afectado a poco menos de media hectárea de vegetación de ribera.